Любите чернику - понравится и это блюдо: самый ленивый рецепт вареников

Оригинальное блюдо из сезонных ягод

Если вы любите творог и хотите побаловать себя чем-то вкусным, вам обязательно стоит приготовить ленивые вареники. К тому же, в сезон любимых ягод блюдо будет не только вкусным, но и полезным.

На приготовление такого невероятно простого и сытного блюда по рецепту "Glamour" вы потратите буквально 20 минут. Запомните этот рецепт: вареники получаются настолько вкусными, что вы будете их готовить еще не раз. Более быстрого и питательного перекуса для всей семьи сложно придумать. Так что берем ингредиенты и идем готовить!

Как приготовить ленивые вареники с черникой

Ингредиенты:

творог – 200 гр.;

черника – 60-70 гр.;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 0,5 ст.л.;

соль – 1 щепотка;

мука – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешиваем яйцо, творог, ягоды, соль и сахар. Перемешиваем ингредиенты блендером. В массу добавьте муку и все перемешайте. Выложите творожную массу на присыпанный мукой стол. Из теста сделайте колбаску и нарежьте ее кусочками. Воду в кастрюле доведите до кипения и немного подсолите. По одному кладите вареники в воду и варите в течение 5-7 минут.

Приготовьте сгущенное молоко по рецепту "Телеграфа" и подавайте вместе с ленивыми варениками. Приятного аппетита!