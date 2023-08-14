Любите чернику - понравится и это блюдо: самый ленивый рецепт вареников
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Оригинальное блюдо из сезонных ягод
Если вы любите творог и хотите побаловать себя чем-то вкусным, вам обязательно стоит приготовить ленивые вареники. К тому же, в сезон любимых ягод блюдо будет не только вкусным, но и полезным.
На приготовление такого невероятно простого и сытного блюда по рецепту "Glamour" вы потратите буквально 20 минут. Запомните этот рецепт: вареники получаются настолько вкусными, что вы будете их готовить еще не раз. Более быстрого и питательного перекуса для всей семьи сложно придумать. Так что берем ингредиенты и идем готовить!
Как приготовить ленивые вареники с черникой
Ингредиенты:
- творог – 200 гр.;
- черника – 60-70 гр.;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 0,5 ст.л.;
- соль – 1 щепотка;
- мука – 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешиваем яйцо, творог, ягоды, соль и сахар. Перемешиваем ингредиенты блендером. В массу добавьте муку и все перемешайте.
- Выложите творожную массу на присыпанный мукой стол. Из теста сделайте колбаску и нарежьте ее кусочками.
- Воду в кастрюле доведите до кипения и немного подсолите. По одному кладите вареники в воду и варите в течение 5-7 минут.
Приготовьте сгущенное молоко по рецепту "Телеграфа" и подавайте вместе с ленивыми варениками. Приятного аппетита!