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Простой десерт: на магазинный зефир больше не посмотрите

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Этот зефир получается очень вкусным
Этот зефир получается очень вкусным. Фото Портал "Пляшка"

Совсем немного усилий – и вкусность на столе

Мы делились рецептом вкусных булочек с маком. Ненамного сложнее приготовить дома нежный и аппетитный сливовый зефир.

На портале "Факты" поделились рецептом вкусного сливового зефира с грецким орехом. Это вкуснейшее сочетание вкусов, оно не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей.

Ингредиенты для сиропа:

  • 100 г сливового пюре
  • 100 г яблочного пюре
  • 50 г воды
  • 6 г агара
  • 200 г сахара + 30 г глюкозы

Для меренги:

  • 70 г белка
  • 70 г сахара
  • 1-2 г лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. Орехи чистим, мелким. Обжариваем на сухой сковороде.
  2. В сотейнике смешиваем пюре, воду, агар. Соединяем и добавляем сахар и глюкозный сироп.
  3. Варим на среднем огне. С момента, когда закипит, варим еще четыре минуты.
  4. Яичный белок взбиваем до густой пены. Готовый сироп тонкой струйкой вливаем в меренге по стенке чаши. После вливания взбиваем массу еще около двух минут.
  5. Переводим ее в кондитерский мешок. Отсаживаем зефир на пергамент или силиконовый коврик и посыпаем сверху поджаренным грецким орехом.
  6. Оставляем зефир при комнатной температуре для стабилизации. Это займет от 24 до 48 часов. В конце готовые зефирки припудриваются сахарной пудрой.

Такой зефир сохраняется при комнатной температуре 2 нед. Также мы делились рецептом аутентичных украинских сладостей — макоржеников.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Десерт #Зефир