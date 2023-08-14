Простой десерт: на магазинный зефир больше не посмотрите
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Совсем немного усилий – и вкусность на столе
Мы делились рецептом вкусных булочек с маком. Ненамного сложнее приготовить дома нежный и аппетитный сливовый зефир.
На портале "Факты" поделились рецептом вкусного сливового зефира с грецким орехом. Это вкуснейшее сочетание вкусов, оно не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей.
Ингредиенты для сиропа:
- 100 г сливового пюре
- 100 г яблочного пюре
- 50 г воды
- 6 г агара
- 200 г сахара + 30 г глюкозы
Для меренги:
- 70 г белка
- 70 г сахара
- 1-2 г лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Орехи чистим, мелким. Обжариваем на сухой сковороде.
- В сотейнике смешиваем пюре, воду, агар. Соединяем и добавляем сахар и глюкозный сироп.
- Варим на среднем огне. С момента, когда закипит, варим еще четыре минуты.
- Яичный белок взбиваем до густой пены. Готовый сироп тонкой струйкой вливаем в меренге по стенке чаши. После вливания взбиваем массу еще около двух минут.
- Переводим ее в кондитерский мешок. Отсаживаем зефир на пергамент или силиконовый коврик и посыпаем сверху поджаренным грецким орехом.
- Оставляем зефир при комнатной температуре для стабилизации. Это займет от 24 до 48 часов. В конце готовые зефирки припудриваются сахарной пудрой.
Такой зефир сохраняется при комнатной температуре 2 нед. Также мы делились рецептом аутентичных украинских сладостей — макоржеников.