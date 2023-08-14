Простой десерт: на магазинный зефир больше не посмотрите

Совсем немного усилий – и вкусность на столе

Мы делились рецептом вкусных булочек с маком. Ненамного сложнее приготовить дома нежный и аппетитный сливовый зефир.

На портале "Факты" поделились рецептом вкусного сливового зефира с грецким орехом. Это вкуснейшее сочетание вкусов, оно не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей.

Ингредиенты для сиропа:

100 г сливового пюре

100 г яблочного пюре

50 г воды

6 г агара

200 г сахара + 30 г глюкозы

Для меренги:

70 г белка

70 г сахара

1-2 г лимонной кислоты

Способ приготовления:

Орехи чистим, мелким. Обжариваем на сухой сковороде. В сотейнике смешиваем пюре, воду, агар. Соединяем и добавляем сахар и глюкозный сироп. Варим на среднем огне. С момента, когда закипит, варим еще четыре минуты. Яичный белок взбиваем до густой пены. Готовый сироп тонкой струйкой вливаем в меренге по стенке чаши. После вливания взбиваем массу еще около двух минут. Переводим ее в кондитерский мешок. Отсаживаем зефир на пергамент или силиконовый коврик и посыпаем сверху поджаренным грецким орехом. Оставляем зефир при комнатной температуре для стабилизации. Это займет от 24 до 48 часов. В конце готовые зефирки припудриваются сахарной пудрой.

Такой зефир сохраняется при комнатной температуре 2 нед. Также мы делились рецептом аутентичных украинских сладостей — макоржеников.