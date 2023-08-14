10 минут – и блюдо на столе: постный бюджетный завтрак из одного кабачка

Благодаря одному ингредиенту блюдо получится особенно вкусным.

Мы рассказывали, как приготовить вкусные овощные оладьи. Теперь делимся рецептом необычного и вкуснейшего блюда — постной кабачковой лепешки к завтраку.

Блюдо получается очень вкусным и прекрасной текстурой. Всё благодаря одному неожиданному ингредиенту. Попробуйте добавить в кабачковое тесто банан – и вы будете поражены.

Ингредиенты:

небольшой кабачок – 1 шт;

крахмал – 30 г;

банан — 0,5 шт;

свежий укроп;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло – для жарки;

помидор 1 шт.

Способ приготовления:

Кабачок моем. Если он стар, то чистим от семян. Натираем овощ на терке и солим. Оставляем на 5 мин. Затем отжимаем кабачковую массу от лишнего сока. Помидор и зелень моем, просушиваем. Нарезаем на мелкие кусочки. Банан разминаем вилкой. Добавляем к нему кабачковую массу и крахмал. Солим, перчим и перемешиваем. Вмешиваем кусочки помидоров и зелени. Параллельно разогреваем сковороду. Обжариваем лепешку с обеих сторон на среднем огне. Ориентировочное время приготовления – 5-7 минут.

Выходит очень вкусное блюдо. Коржик можно поджарить и больше — поэтому он будет более хрустящим. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный постный суп.