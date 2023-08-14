10 минут – и блюдо на столе: постный бюджетный завтрак из одного кабачка
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Благодаря одному ингредиенту блюдо получится особенно вкусным.
Мы рассказывали, как приготовить вкусные овощные оладьи. Теперь делимся рецептом необычного и вкуснейшего блюда — постной кабачковой лепешки к завтраку.
Блюдо получается очень вкусным и прекрасной текстурой. Всё благодаря одному неожиданному ингредиенту. Попробуйте добавить в кабачковое тесто банан – и вы будете поражены.
Ингредиенты:
- небольшой кабачок – 1 шт;
- крахмал – 30 г;
- банан — 0,5 шт;
- свежий укроп;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло – для жарки;
- помидор 1 шт.
Способ приготовления:
- Кабачок моем. Если он стар, то чистим от семян. Натираем овощ на терке и солим.
- Оставляем на 5 мин. Затем отжимаем кабачковую массу от лишнего сока.
- Помидор и зелень моем, просушиваем. Нарезаем на мелкие кусочки.
- Банан разминаем вилкой. Добавляем к нему кабачковую массу и крахмал. Солим, перчим и перемешиваем.
- Вмешиваем кусочки помидоров и зелени. Параллельно разогреваем сковороду.
- Обжариваем лепешку с обеих сторон на среднем огне. Ориентировочное время приготовления – 5-7 минут.
Выходит очень вкусное блюдо. Коржик можно поджарить и больше — поэтому он будет более хрустящим. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный постный суп.