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10 минут – и блюдо на столе: постный бюджетный завтрак из одного кабачка

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Секрет в том, чтобы добавить банан Новость обновлена 14 августа 2023, 14:26
Секрет в том, чтобы добавить банан. Фото Meta.ua

Благодаря одному ингредиенту блюдо получится особенно вкусным.

Мы рассказывали, как приготовить вкусные овощные оладьи. Теперь делимся рецептом необычного и вкуснейшего блюда — постной кабачковой лепешки к завтраку.

Блюдо получается очень вкусным и прекрасной текстурой. Всё благодаря одному неожиданному ингредиенту. Попробуйте добавить в кабачковое тесто банан – и вы будете поражены.

Ингредиенты:

  • небольшой кабачок – 1 шт;
  • крахмал – 30 г;
  • банан — 0,5 шт;
  • свежий укроп;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло – для жарки;
  • помидор 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Кабачок моем. Если он стар, то чистим от семян. Натираем овощ на терке и солим.
  2. Оставляем на 5 мин. Затем отжимаем кабачковую массу от лишнего сока.
  3. Помидор и зелень моем, просушиваем. Нарезаем на мелкие кусочки.
  4. Банан разминаем вилкой. Добавляем к нему кабачковую массу и крахмал. Солим, перчим и перемешиваем.
  5. Вмешиваем кусочки помидоров и зелени. Параллельно разогреваем сковороду.
  6. Обжариваем лепешку с обеих сторон на среднем огне. Ориентировочное время приготовления – 5-7 минут.

Выходит очень вкусное блюдо. Коржик можно поджарить и больше — поэтому он будет более хрустящим. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный постный суп.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Постные рецепты