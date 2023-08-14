Суперзаготовка на зиму: вкусный горошек в банках
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Это капризный овощ для заготовки, но он того стоит
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму огурцы. Теперь делимся рецептом необычной заготовки – консервированного горошка.
Горошек редко закрывают, потому что он довольно капризный. Но если есть проверенный рецепт — нет ничего невозможного. Именно так поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- молодой зеленый горошек
- 1 литр воды
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- лимонная кислота на кончике чайной ложки
Способ приготовления:
- Очищенный горошек тщательно промываем в холодной воде, просушиваем. Отвариваем его в кипящей воде минут 10-20.
- В процессе снимаем пену, помешиваем. Готовый горошек откидываем на дуршлаг.
- Пока горошек варится, готовим рассол для консервирования. Все компоненты смешиваем и кипятим. Закладываем горошек в банки и заливаем рассолом.
- Прикрываем банки крышками. Поллитровые банки стерилизуем 30 минут в кастрюле.
- После этого каждую банку поочередно вынимаем, вливаем в каждую по 1 десертной ложке 9% уксуса. Герметично закрываем.
Вкус такого горошка получается очень гармоничным. Выходит просто и вкусно. Также мы рассказывали, как огурцы на зиму не следует заготавливать.