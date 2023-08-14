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Суперзаготовка на зиму: вкусный горошек в банках

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Закрываем зеленый горошек на зиму Новость обновлена 14 августа 2023, 16:43
Закрываем зеленый горошек на зиму. Фото shuba.life

Это капризный овощ для заготовки, но он того стоит

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму огурцы. Теперь делимся рецептом необычной заготовки – консервированного горошка.

Горошек редко закрывают, потому что он довольно капризный. Но если есть проверенный рецепт — нет ничего невозможного. Именно так поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • молодой зеленый горошек
  • 1 литр воды
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • лимонная кислота на кончике чайной ложки

Способ приготовления:

  1. Очищенный горошек тщательно промываем в холодной воде, просушиваем. Отвариваем его в кипящей воде минут 10-20.
  2. В процессе снимаем пену, помешиваем. Готовый горошек откидываем на дуршлаг.
  3. Пока горошек варится, готовим рассол для консервирования. Все компоненты смешиваем и кипятим. Закладываем горошек в банки и заливаем рассолом.
  4. Прикрываем банки крышками. Поллитровые банки стерилизуем 30 минут в кастрюле.
  5. После этого каждую банку поочередно вынимаем, вливаем в каждую по 1 десертной ложке 9% уксуса. Герметично закрываем.

Вкус такого горошка получается очень гармоничным. Выходит просто и вкусно. Также мы рассказывали, как огурцы на зиму не следует заготавливать.

Теги:
#Рецепт #Горошек #Консервация