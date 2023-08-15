Просто добавьте лед в кофе: летний рецепт ароматного напитка

Напиток не только взбодрит, но и освежит

Холодные кофейные напитки в последние годы особенно популярны. Кофе со льдом спасает в теплое время года, когда хочется и кофе выпить, и охладиться от жары было бы неплохо. Чтобы не покупать любимый напиток в кофейне, расскажем, как приготовить его дома.

Один из самых популярных напитков со льдом — фраппе. Это разновидность кофейного напитка, который взбивается до образования пены. Основными компонентами кофе фраппе являются в основном растворимый кофе, сахар и ледяная вода, но вы по желанию можете добавлять и другие ингредиенты. Готовьте идеальный холодный кофе по рецепту "Главреда".

Как приготовить кофе фраппе

Ингредиенты:

эспрессо – 50 мл;

сахар – 1-2 ч. л.;

холодное молоко – 100 мл;

колотый лед – 1/3 стакана;

взбитые сливки, карамель, шоколад – по вкусу.

Способ приготовления:

Приготовьте эспрессо и немного охладите его. В чашу блендера положите колотый лет, добавьте сахар, кофе и холодное молоко. Все взбейте до образования пены. Готовый напиток вылейте в высокий стакан, украсьте взбитыми сливками, карамелью и тертым шоколадом. Подавайте и употребляйте напиток сразу.

Как приготовить дома качественный кофе, читайте в материале "Телеграфа". Наслаждайтесь ароматным напитком!