Просто добавьте лед в кофе: летний рецепт ароматного напитка
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Напиток не только взбодрит, но и освежит
Холодные кофейные напитки в последние годы особенно популярны. Кофе со льдом спасает в теплое время года, когда хочется и кофе выпить, и охладиться от жары было бы неплохо. Чтобы не покупать любимый напиток в кофейне, расскажем, как приготовить его дома.
Один из самых популярных напитков со льдом — фраппе. Это разновидность кофейного напитка, который взбивается до образования пены. Основными компонентами кофе фраппе являются в основном растворимый кофе, сахар и ледяная вода, но вы по желанию можете добавлять и другие ингредиенты. Готовьте идеальный холодный кофе по рецепту "Главреда".
Как приготовить кофе фраппе
Ингредиенты:
- эспрессо – 50 мл;
- сахар – 1-2 ч. л.;
- холодное молоко – 100 мл;
- колотый лед – 1/3 стакана;
- взбитые сливки, карамель, шоколад – по вкусу.
Способ приготовления:
- Приготовьте эспрессо и немного охладите его.
- В чашу блендера положите колотый лет, добавьте сахар, кофе и холодное молоко. Все взбейте до образования пены.
- Готовый напиток вылейте в высокий стакан, украсьте взбитыми сливками, карамелью и тертым шоколадом. Подавайте и употребляйте напиток сразу.
Как приготовить дома качественный кофе, читайте в материале "Телеграфа". Наслаждайтесь ароматным напитком!