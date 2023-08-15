Лучший рецепт к Яблочному Спасу: классический рецепт любимой с детства шарлотки

Потрясающая выпечка без особой мороки

Не за горами христианский праздник — Яблочный Спас или как его еще называют — Праздник первых плодов. Именно в этот день позволялось лакомиться плодами из первых урожаев, в этот же день начинали есть яблоки. Традиционно в этот день готовят шарлотку — невероятно вкусную выпечку из яблок. Предлагаем ее и приготовить.

Классический рецепт от Shuba содержит всего четыре ингредиента: яйца, муку, сахар и яблоки. Непревзойденный вкус, доступность ингредиентов и простота приготовления делают ее актуальной не только на Спас, но и на семейное чаепитие.

Как приготовить классическую шарлотку с яблоками

Ингредиенты на 4 порции:

яйца куриные — 3 шт.;

мука пшеничная — 90 г;

сахар — 90 г;

яблоки — 3 шт.

Способ приготовления:

Яблоки помойте, почистите, разрежьте на четыре части. Вырежьте сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Яйца аккуратно разделите на белки и желтки. Белки взбейте в пышную пену, добавьте 30 г сахара и взбейте. В желтки добавьте остатки сахара и взбивайте миксером, пока масса не побелеет. Смесь вылейте в белковую, перемешайте. Добавьте муку и опять перемешайте. Форму для выпечки диаметром 20 см смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой. Выложите часть теста в форму и сверху распределите половину нарезанных яблок. Сверху добавьте остатки теста, на него — снова яблоки. Шарлотку выпекайте в разогретой до 180-200 °С духовке 30-40 минут. Когда она немного остынет, достаньте и посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Если нет времени, приготовьте быструю шарлотку по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!