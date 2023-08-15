Приготовьте майонез дома - и никогда больше не подойдете к магазинному!
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Невероятный соус из подручных продуктов
Майонез – это один из самых распространенных соусов, который любят и дети, и взрослые. Редко какой рецепт салата обходится без этой вкусной заправки. Выбрать хороший майонез достаточно сложно, а иногда практически невозможно. Поэтому единственный выход в этой ситуации – приготовить его самому.
Рецепт от "Це Смак" настолько прост, что с приготовлением домашнего майонеза справится даже ребенок! Кроме того, в нем нет ни консервантов, ни красителей, ни усилителей вкуса. С этим соусом салаты, запеканки и мясные блюда будут намного вкуснее и полезнее.
Как приготовить майонез из сметаны
Ингредиенты на 4 порции:
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- сметана – 7 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- горчичный порошок – 0,5 ч. л. (или 1 ч. л. горчицы);
- соль – 1 щепотка;
- сахар – 1 щепотка;
- специи (чесночный порошок, смесь молотых специй) – по желанию.
Способ приготовления:
- В оливковое масло добавьте соль, сахар и горчичный порошок и любимые специи. Все перемешайте.
- В смесь добавьте лимонный сок и сметану. Для понижения калорийности будущего соуса сметану можно заменить на низкокалорийный йогурт без добавок. Все перемешайте до однородной массы. Домашний соус готов.
Добавляйте готовый майонез в любимый салат или запеченный картофель и наслаждайтесь. Приятного аппетита!