Приготовьте майонез дома - и никогда больше не подойдете к магазинному!

Невероятный соус из подручных продуктов

Майонез – это один из самых распространенных соусов, который любят и дети, и взрослые. Редко какой рецепт салата обходится без этой вкусной заправки. Выбрать хороший майонез достаточно сложно, а иногда практически невозможно. Поэтому единственный выход в этой ситуации – приготовить его самому.

Рецепт от "Це Смак" настолько прост, что с приготовлением домашнего майонеза справится даже ребенок! Кроме того, в нем нет ни консервантов, ни красителей, ни усилителей вкуса. С этим соусом салаты, запеканки и мясные блюда будут намного вкуснее и полезнее.

Как приготовить майонез из сметаны

Ингредиенты на 4 порции:

оливковое масло – 3 ст. л.;

сметана – 7 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

горчичный порошок – 0,5 ч. л. (или 1 ч. л. горчицы);

соль – 1 щепотка;

сахар – 1 щепотка;

специи (чесночный порошок, смесь молотых специй) – по желанию.

Способ приготовления:

В оливковое масло добавьте соль, сахар и горчичный порошок и любимые специи. Все перемешайте. В смесь добавьте лимонный сок и сметану. Для понижения калорийности будущего соуса сметану можно заменить на низкокалорийный йогурт без добавок. Все перемешайте до однородной массы. Домашний соус готов.

Добавляйте готовый майонез в любимый салат или запеченный картофель и наслаждайтесь. Приятного аппетита!