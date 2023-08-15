Самые вкусные маринованные огурцы получаются именно так: простой рецепт с горчицей
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Вы будете готовить так каждый год!
Вам кажется, что вы попробовали все рецепты маринованных огурцов, даже бабушкин способ без закатывания? Тогда самое время экспериментировать!
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Как приготовить маринованные огурцы с горчицей
Ингредиенты:
- огурцы — 1,5 кг;
- соль — 3 ст.л;
- горчичный порошок — 2 ст.л;
- хрен — 1 лист;
- вишня — 2 листа;
- смородина черная — 2 листа;
- чеснок — 3 зубчика.
Способ приготовления:
- Если у вас магазинные огурцы, замочите их на ночь в холодной воде — так они станут сочными, хрустящими и очень аппетитными.
- Банки хорошо промойте с помощью соды. На дно банки положите листочки хрена, смородины, вишни и целые зубчики очищенного чеснока.
- В каждую банку положите огурцы, посолите и залейте кипятком доверху. Накройте крышкой и дайте им настояться в течение двух дней.
- По истечению этого срока удалите верхний слой в баночках, а рассол вскипятите в кастрюле.
- Разведите горчицу в рассоле либо добавьте в каждую банку. Залейте рассолом огурцы и плотно закройте крышками. Переверните и оставьте до полного остывания, после чего отправьте в прохладное место.
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