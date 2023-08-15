Самые вкусные маринованные огурцы получаются именно так: простой рецепт с горчицей

Вы будете готовить так каждый год!

Вам кажется, что вы попробовали все рецепты маринованных огурцов, даже бабушкин способ без закатывания? Тогда самое время экспериментировать!

Угостите такими огурцами с горчицей друзей — и они прибегут к вам за добавкой! Хитрые соседки обязательно попросят рецепт консервации от "Мета", ведь вкуснее они ничего в жизни не пробовали!

Как приготовить маринованные огурцы с горчицей

Ингредиенты:

огурцы — 1,5 кг;

соль — 3 ст.л;

горчичный порошок — 2 ст.л;

хрен — 1 лист;

вишня — 2 листа;

смородина черная — 2 листа;

чеснок — 3 зубчика.

Способ приготовления:

Если у вас магазинные огурцы, замочите их на ночь в холодной воде — так они станут сочными, хрустящими и очень аппетитными. Банки хорошо промойте с помощью соды. На дно банки положите листочки хрена, смородины, вишни и целые зубчики очищенного чеснока. В каждую банку положите огурцы, посолите и залейте кипятком доверху. Накройте крышкой и дайте им настояться в течение двух дней. По истечению этого срока удалите верхний слой в баночках, а рассол вскипятите в кастрюле. Разведите горчицу в рассоле либо добавьте в каждую банку. Залейте рассолом огурцы и плотно закройте крышками. Переверните и оставьте до полного остывания, после чего отправьте в прохладное место.

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