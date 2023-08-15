Добавьте в фарш один ингредиент - и ваши котлеты будут нереально сочными: секретный рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот рецепт станет вашим любимым
Ароматные котлеты – одно из самых любимых блюд украинцев. Готовят их так часто, но всегда ли они получаются вкусными и сочными?
"Сенсація" предлагает хитрость, с помощью которой ваши котлеты получатся не только сочными, но и не будут разваливаться при приготовлении. Вам необходимо добавить только размочить батон или белый хлеб в молоке – и от этого блюда никто не сможет отказаться!
Как приготовить сочные котлеты
Ингредиенты:
- 500 г смешанного фарша;
- 1-2 куска белого хлеба или батона;
- полстакана молока;
- 1 луковица;
- 2-3 зубчика чеснока;
- мука для панировки;
- соль и перец по своему вкусу.
Способ приготовления:
- С батона срезаем корочку, крошим его в емкость с молоком, разминаем вилкой и оставляем на 10 минут для пропитки.
- Лук измельчаем, чеснок пропускаем через пресс или мелко режем.
- К фаршу добавляем размоченный батон, лук, чеснок, солим и перчим, по желанию добавляем любимые специи. Все смешиваем до однородного состояния.
- Формируем руками котлеты и панируем их в муке.
- Разогреваем сковороду, обжариваем котлеты на сильном огне в течение 5 минут. Переворачиваем, убавляем огонь и жарим еще 15 минут под крышкой.
- Готовые котлеты выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Котлеты хорошо нравятся с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь вкусным блюдом!