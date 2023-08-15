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Добавьте в фарш один ингредиент - и ваши котлеты будут нереально сочными: секретный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пышные и сочные котлеты
Пышные и сочные котлеты. Фото sensatsiya.com

Этот рецепт станет вашим любимым

Ароматные котлеты – одно из самых любимых блюд украинцев. Готовят их так часто, но всегда ли они получаются вкусными и сочными?

"Сенсація" предлагает хитрость, с помощью которой ваши котлеты получатся не только сочными, но и не будут разваливаться при приготовлении. Вам необходимо добавить только размочить батон или белый хлеб в молоке – и от этого блюда никто не сможет отказаться!

Как приготовить сочные котлеты

Ингредиенты:

  • 500 г смешанного фарша;
  • 1-2 куска белого хлеба или батона;
  • полстакана молока;
  • 1 луковица;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • мука для панировки;
  • соль и перец по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. С батона срезаем корочку, крошим его в емкость с молоком, разминаем вилкой и оставляем на 10 минут для пропитки.
  2. Лук измельчаем, чеснок пропускаем через пресс или мелко режем.
  3. К фаршу добавляем размоченный батон, лук, чеснок, солим и перчим, по желанию добавляем любимые специи. Все смешиваем до однородного состояния.
  4. Формируем руками котлеты и панируем их в муке.
  5. Разогреваем сковороду, обжариваем котлеты на сильном огне в течение 5 минут. Переворачиваем, убавляем огонь и жарим еще 15 минут под крышкой.
  6. Готовые котлеты выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Котлеты хорошо нравятся с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь вкусным блюдом!

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#Рецепт #Котлеты #Готовим дома