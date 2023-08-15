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Сладости в считанные минуты: простой и сытный завтрак из яблок

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такие оладьи любят как дети, так и взрослые
Такие оладьи любят как дети, так и взрослые. Фото shuba.life

Прекрасный вариант быстрого завтрака

Мы рассказывали, как приготовить овощные оладьи на завтрак. Еще одна вариация этого блюда – оладьи из яблок. Они очень вкусны, а еще отлично подходят для вегетерианского и постного меню.

Оладьи получаются ароматные, нежные и настолько аппетитные, что невозможно устоять и не попробовать кусочек. Рецептом разделились на портале cookery.com.ua.

Ингредиенты:

  • Мука — 450 — 500 г
  • Сахар – 100 г или по вкусу
  • Яблоки — 500 г
  • Масло — 3 столовые ложки + для обжаривания
  • Сода — 3/4 чайной ложки
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яблоки моем, с помощью ножа снимаем шкурку. Вырезаем сердцевину с семенами, а мякоть натираем на мелкую терку.
  2. Массу перекладываем в миску. Добавляем соду и перемешиваем до однородности. Оставляем на несколько минут, чтобы сода успела вступить в реакцию с яблочной кислотой.
  3. Просеиваем в миску муку, добавляем сахар и растительное масло. Замешиваем тесто и добавляем немного воды. Консистенция должна быть максимально однородной.
  4. Оладьи обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Выкладываем их столовой ложкой. Цель – вкусная золотистая корочка с обеих сторон.

Выходит очень ароматно и вкусно. Можно подавать их с вареньем или домашним джемом – будет очень вкусно.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Постные рецепты #Оладьи