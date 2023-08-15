Сладости в считанные минуты: простой и сытный завтрак из яблок
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Прекрасный вариант быстрого завтрака
Мы рассказывали, как приготовить овощные оладьи на завтрак. Еще одна вариация этого блюда – оладьи из яблок. Они очень вкусны, а еще отлично подходят для вегетерианского и постного меню.
Оладьи получаются ароматные, нежные и настолько аппетитные, что невозможно устоять и не попробовать кусочек. Рецептом разделились на портале cookery.com.ua.
Ингредиенты:
- Мука — 450 — 500 г
- Сахар – 100 г или по вкусу
- Яблоки — 500 г
- Масло — 3 столовые ложки + для обжаривания
- Сода — 3/4 чайной ложки
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Яблоки моем, с помощью ножа снимаем шкурку. Вырезаем сердцевину с семенами, а мякоть натираем на мелкую терку.
- Массу перекладываем в миску. Добавляем соду и перемешиваем до однородности. Оставляем на несколько минут, чтобы сода успела вступить в реакцию с яблочной кислотой.
- Просеиваем в миску муку, добавляем сахар и растительное масло. Замешиваем тесто и добавляем немного воды. Консистенция должна быть максимально однородной.
- Оладьи обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Выкладываем их столовой ложкой. Цель – вкусная золотистая корочка с обеих сторон.
Выходит очень ароматно и вкусно. Можно подавать их с вареньем или домашним джемом – будет очень вкусно.