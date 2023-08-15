Пирог, с которым справится даже любитель: самая простая выпечка с яблоками
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Секрет – в использовании готового теста
Мы рассказывали, как приготовить интересный украинский десерт – макорженики. Еще один традиционный десерт, который следует приготовить на Яблочный Спас – с яблоками. А чтобы было попроще, для него можно взять готовое тесто.
Рецептом поделились на портале gurman.co.ua. Это, пожалуй, самый простой пирог с яблоками. Благодаря готовому основанию с ним справится даже ребенок.
Ингредиенты:
- килограмм слоеного теста;
- 0,1 кг сахара;
- две маленькие ложки корицы;
- 0,8 кг яблок;
- 50 г муки.
Способ приготовления:
- Для начинки из яблок снимаем кожуру. Вырезаем середину с семенами. Мякоть измельчаем на небольшие квадратики.
- Яблоки присыпаем сахаром, корицей и мукой. Тщательно перемешиваем – чтобы сыпучие ингредиенты как можно однороднее распределились по яблокам.
- Тесто размораживаем, но не до конца. Раскатываем его в большой тонкий пласт. Выкладываем его в форму на слой пергамента для выпечки. Свисающее с краев тесто обрезаем — оно еще понадобится.
- Сверху выкладываем яблоки. Тщательно защипываем края. Оставшиеся после обрезки теста нарезаем на полоски.
- Полосками украшаем пирог сверху так, чтобы он получился полуоткрытым. Ставим в предварительно разогретую духовку на 30 минут при 180-190 градусах.
Лучше всего пирог доставать из формы, когда он немного остынет. Также мы рассказывали, как испечь вкусные булочки с маком.