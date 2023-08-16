Просто потрясите пакет: простой рецепт маринованных помидор
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Отличная закуска и для пикника, и для праздничного стола
Маринованные овощи - это настоящий хит лета и отказаться от них практически невозможно. Без такой отличной закуски не обойдется ни один пикник или праздник.
"Uaportal" предлагает приготовить это вкусное блюдо быстро и без усилий. Из простых продуктов, потратив немного усилий, вы получите невероятное блюдо. Пробуем?
Как приготовить маринованные в пакете помидоры
Ингредиенты:
- помидоры небольшого размера — 1 кг;
- соль большого помола — 1 ст. л.;
- сахар — 0,5 ст. л.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- зелень (петрушка, укроп) — по вкусу;
- 2 чистых и сухих полиэтиленовых пакета.
Способ приготовления:
- Помидоры промойте и слегка обсушите салфеткой или полотенцем. Хвостик вырежьте вместе с плодоножкой
- Сверху помидора сделайте крестообразный надрез сверху для быстрой его просолки.
- Почистите чеснок, 2-3 зубчика нарежьте на мелкие кубики. Вместе с помытой зеленью отправьте в чистый полиэтиленовый пакет. Помидоры поместите в тот же пакет.
- Посыпьте помидоры солью и сахаром. Завяжите пакет, оставляя немного свободного места для выделения жидкости во время засолки. Для равномерного распределения соли, сахара и чеснока встряхните пакет.
- Положите пакет в глубокую тарелку или миску и оставьте при комнатной температуре на час. Через указанное время помидоры будут готовы, но для лучшего вкуса и сочности оставьте их еще на сутки или двое.
- После достижения желаемой консистенции, развяжите пакет и переведите помидоры в емкость, закройте крышкой и поставьте в холодильник.
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