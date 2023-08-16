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Просто потрясите пакет: простой рецепт маринованных помидор

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Маринованные в пакете помидоры - лучшая закуска
Маринованные в пакете помидоры - лучшая закуска. Фото shuba.life

Отличная закуска и для пикника, и для праздничного стола

Маринованные овощи - это настоящий хит лета и отказаться от них практически невозможно. Без такой отличной закуски не обойдется ни один пикник или праздник.

"Uaportal" предлагает приготовить это вкусное блюдо быстро и без усилий. Из простых продуктов, потратив немного усилий, вы получите невероятное блюдо. Пробуем?

Как приготовить маринованные в пакете помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры небольшого размера — 1 кг;
  • соль большого помола — 1 ст. л.;
  • сахар — 0,5 ст. л.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • зелень (петрушка, укроп) — по вкусу;
  • 2 чистых и сухих полиэтиленовых пакета.

Способ приготовления:

  1. Помидоры промойте и слегка обсушите салфеткой или полотенцем. Хвостик вырежьте вместе с плодоножкой
  2. Сверху помидора сделайте крестообразный надрез сверху для быстрой его просолки.
  3. Почистите чеснок, 2-3 зубчика нарежьте на мелкие кубики. Вместе с помытой зеленью отправьте в чистый полиэтиленовый пакет. Помидоры поместите в тот же пакет.
  4. Посыпьте помидоры солью и сахаром. Завяжите пакет, оставляя немного свободного места для выделения жидкости во время засолки. Для равномерного распределения соли, сахара и чеснока встряхните пакет.
  5. Положите пакет в глубокую тарелку или миску и оставьте при комнатной температуре на час. Через указанное время помидоры будут готовы, но для лучшего вкуса и сочности оставьте их еще на сутки или двое.
  6. После достижения желаемой консистенции, развяжите пакет и переведите помидоры в емкость, закройте крышкой и поставьте в холодильник.

Рекомендуем еще приготовить маринованные кабачки в пакете по рецепту "Телеграфа". Такая закуска готовится быстро, еще быстрее съедается.

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#Рецепт #Помидоры #Готовим дома