Просто потрясите пакет: простой рецепт маринованных помидор

Отличная закуска и для пикника, и для праздничного стола

Маринованные овощи - это настоящий хит лета и отказаться от них практически невозможно. Без такой отличной закуски не обойдется ни один пикник или праздник.

"Uaportal" предлагает приготовить это вкусное блюдо быстро и без усилий. Из простых продуктов, потратив немного усилий, вы получите невероятное блюдо. Пробуем?

Как приготовить маринованные в пакете помидоры

Ингредиенты:

помидоры небольшого размера — 1 кг;

соль большого помола — 1 ст. л.;

сахар — 0,5 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

зелень (петрушка, укроп) — по вкусу;

2 чистых и сухих полиэтиленовых пакета.

Способ приготовления:

Помидоры промойте и слегка обсушите салфеткой или полотенцем. Хвостик вырежьте вместе с плодоножкой Сверху помидора сделайте крестообразный надрез сверху для быстрой его просолки. Почистите чеснок, 2-3 зубчика нарежьте на мелкие кубики. Вместе с помытой зеленью отправьте в чистый полиэтиленовый пакет. Помидоры поместите в тот же пакет. Посыпьте помидоры солью и сахаром. Завяжите пакет, оставляя немного свободного места для выделения жидкости во время засолки. Для равномерного распределения соли, сахара и чеснока встряхните пакет. Положите пакет в глубокую тарелку или миску и оставьте при комнатной температуре на час. Через указанное время помидоры будут готовы, но для лучшего вкуса и сочности оставьте их еще на сутки или двое. После достижения желаемой консистенции, развяжите пакет и переведите помидоры в емкость, закройте крышкой и поставьте в холодильник.

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