Сколько не испеките - все съедят до крошки: невероятный рецепт яблочного пирога без яиц

С приготовлением справится даже начинающий кулинар

Не за горами Яблочный Спас. Он будет отмечаться в субботу, 19 августа. Традиционно в этот день начинали есть яблоки и готовить из них разнообразные блюда, например, классическую шарлотку.

Но что делать тем, кто соблюдает Успенский пост, когда нельзя употреблять яйца? Приготовить яблочный пирог без яиц. Shuba рекомендует для его приготовления брать сладкие сорті яблок, а корицу, ваниль, мед и сахар — добавлять по вкусу.

Как приготовить яблочный пирог без яиц

Ингредиенты на 6 порций:

мука пшеничная — 1.5 стакана;

вода — 0.5 стакана;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

яблоки — 6 шт.;

растительное масло — 60 г;

сахар — 0.5 стакана;

ваниль, мед, корица молотая — по вкусу.

Способ приготовления:

Соедините в миске сахар, ваниль и корицу, добавьте мед. Смесь залейте горячей водой и перемешайте. Туда же отправьте растительное масло и вновь все перемешайте. Просейте в смесь муку и разрыхлитель, перемешайте ложкой до однородности. Яблоки очистите от кожуры, избавьтесь от сердцевины, мякоть нарежьте небольшими кубиками. Добавьте в тесто и хорошо перемешайте. Вылейте тесто в форму и поставьте в разогретую на 180 градусов духовку на 30 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать самые лучшие яблоки к Спасу. Воспользуйтесь хитростями и готовьте вкусно и полезно!