Сыр, зелень и секретный ингредиент: драники будете готовить только по этому рецепту

Так вы точно никогда не готовили!

Золотые драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд. Это распространенное блюдо просто готовится, отличается насыщенным вкусом и невероятным ароматом. В классическом рецепте обязательно присутствует картофель, лук, яйца и приправы.

А что, если в блюдо добавить тыкву? "Мета" утверждает, что такие драники получатся не только невероятно вкусными, но еще и очень полезными. К тому же таким блюдом вы сможете по-настоящему удивить своих близких. Попробуем?

Как приготовить драники с тыквой

Ингредиенты:

тыква — 500 г;

сыр — 100 г;

картофель — 300 г;

пука пшеничная — 8 ст.л;

зелень, соль, перец — на вкус.

Способ приготовления:

Мякоть тыквы и картофель натрите на крупной терке. Сыр натрите, зелень мелко нарежьте. Все ингредиенты смешайте, посолите и поперчите на свой вкус. В получившуюся массу добавьте муку, хорошо перемешайте. Смажьте сковороду маслом и разогрейте как следует. Ложкой выкладывайте драники и придавливайте их, чтобы они стали более округлыми. Жарьте драники под закрытой крышкой до золотистого цвета.

Попробуйте также приготовить драники по-ирландски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!