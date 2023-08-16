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Сыр, зелень и секретный ингредиент: драники будете готовить только по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятные драники с тыквой
Невероятные драники с тыквой. Фото Meta.ua

Так вы точно никогда не готовили!

Золотые драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд. Это распространенное блюдо просто готовится, отличается насыщенным вкусом и невероятным ароматом. В классическом рецепте обязательно присутствует картофель, лук, яйца и приправы.

А что, если в блюдо добавить тыкву? "Мета" утверждает, что такие драники получатся не только невероятно вкусными, но еще и очень полезными. К тому же таким блюдом вы сможете по-настоящему удивить своих близких. Попробуем?

Как приготовить драники с тыквой

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г;
  • сыр — 100 г;
  • картофель — 300 г;
  • пука пшеничная — 8 ст.л;
  • зелень, соль, перец — на вкус.

Способ приготовления:

  1. Мякоть тыквы и картофель натрите на крупной терке. Сыр натрите, зелень мелко нарежьте. Все ингредиенты смешайте, посолите и поперчите на свой вкус.
  2. В получившуюся массу добавьте муку, хорошо перемешайте.
  3. Смажьте сковороду маслом и разогрейте как следует.
  4. Ложкой выкладывайте драники и придавливайте их, чтобы они стали более округлыми. Жарьте драники под закрытой крышкой до золотистого цвета.

Попробуйте также приготовить драники по-ирландски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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