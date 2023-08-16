Сыр, зелень и секретный ингредиент: драники будете готовить только по этому рецепту
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Так вы точно никогда не готовили!
Золотые драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд. Это распространенное блюдо просто готовится, отличается насыщенным вкусом и невероятным ароматом. В классическом рецепте обязательно присутствует картофель, лук, яйца и приправы.
А что, если в блюдо добавить тыкву? "Мета" утверждает, что такие драники получатся не только невероятно вкусными, но еще и очень полезными. К тому же таким блюдом вы сможете по-настоящему удивить своих близких. Попробуем?
Как приготовить драники с тыквой
Ингредиенты:
- тыква — 500 г;
- сыр — 100 г;
- картофель — 300 г;
- пука пшеничная — 8 ст.л;
- зелень, соль, перец — на вкус.
Способ приготовления:
- Мякоть тыквы и картофель натрите на крупной терке. Сыр натрите, зелень мелко нарежьте. Все ингредиенты смешайте, посолите и поперчите на свой вкус.
- В получившуюся массу добавьте муку, хорошо перемешайте.
- Смажьте сковороду маслом и разогрейте как следует.
- Ложкой выкладывайте драники и придавливайте их, чтобы они стали более округлыми. Жарьте драники под закрытой крышкой до золотистого цвета.
Попробуйте также приготовить драники по-ирландски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!