Как приготовить необычный гарнир из молодого картофеля: просто добавьте секретный ингредиент

Близкие удивятся, но попросят еще

Картофельное пюре – это вкус, знакомый нам с детства. Безусловно, у каждого кулинара свой фирменный рецепт: с молоком, сливочным маслом или со сметаной. Приготовить что-то новое уже невозможно.

Однако если добавить один секретный ингредиент — и у вас уже не обычное, знакомое с детства картофельное пюре, а роскошный, ароматный гарнир! И этот секрет — это обычный арахис! Такое блюдо по рецепту Shuba готовится почти также быстро и просто, а результат удивит абсолютно всех.

Как приготовить пюре из молодого картофеля

Ингредиенты на 4 порции:

картофель молодой — 1 кг;

сливки 15% — 100 мл;

масло сливочное 73% — 50 г;

арахис — 80 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите и помойте молодой картофель. Положите его в кастрюлю, залейте водой, посолите, доведите до кипения и варите на небольшом огне 30 минут. Когда картофель будет готов, слейте воду и разомните картофелемялкой. Пока варится картофель, обжарьте на сухой сковороде в течение нескольких минут арахис. Когда он остынет, крупно порубите. В картофель добавьте сливки и масло и перемешайте. Поперчите, всыпьте арахис и перемешайте.

Подавайте пюре горячим к любимым котлетам или салату по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!