Как приготовить необычный гарнир из молодого картофеля: просто добавьте секретный ингредиент
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Близкие удивятся, но попросят еще
Картофельное пюре – это вкус, знакомый нам с детства. Безусловно, у каждого кулинара свой фирменный рецепт: с молоком, сливочным маслом или со сметаной. Приготовить что-то новое уже невозможно.
Однако если добавить один секретный ингредиент — и у вас уже не обычное, знакомое с детства картофельное пюре, а роскошный, ароматный гарнир! И этот секрет — это обычный арахис! Такое блюдо по рецепту Shuba готовится почти также быстро и просто, а результат удивит абсолютно всех.
Как приготовить пюре из молодого картофеля
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель молодой — 1 кг;
- сливки 15% — 100 мл;
- масло сливочное 73% — 50 г;
- арахис — 80 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите и помойте молодой картофель. Положите его в кастрюлю, залейте водой, посолите, доведите до кипения и варите на небольшом огне 30 минут. Когда картофель будет готов, слейте воду и разомните картофелемялкой.
- Пока варится картофель, обжарьте на сухой сковороде в течение нескольких минут арахис. Когда он остынет, крупно порубите.
- В картофель добавьте сливки и масло и перемешайте. Поперчите, всыпьте арахис и перемешайте.
Подавайте пюре горячим к любимым котлетам или салату по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!