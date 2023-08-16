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Гарнир, из-за которого вы забудете о шашлыках: полчаса - и овощи на углях готовы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ароматные овощи на углях - лучшая закуска к шашлыкам
Ароматные овощи на углях - лучшая закуска к шашлыкам. Фото shuba.life

Кому нужно мясо, когда есть такие овощи на углях?

Овощи на мангале — это идеальная закуска к любимым шашлыкам. Это также незабываемое угощение для тех, кто не любит мясо или просто следит за своей фигурой. В следующий раз, когда вы поедете на природу, возьмите с собой побольше овощей и приготовьте их на разогретых углях.

В процессе приготовления по рецепту Shuba овощи станут мягкими внутри и насытятся дымом. Приготовьте такой потрясающий гарнир на следующий пикник.

Как приготовить овощи на углях

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачки — 1 шт.;
  • перец сладкий — 2 шт.;
  • шампиньоны — 200 г;
  • лук красный репчатый — 1 шт.;
  • томаты черри — 200 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • прованские травы — 10 г;
  • оливковое масло — 30 мл;
  • зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Все овощи и зелень вымойте и обсушите.
  2. Очистите лук, морковь и чеснок. Лук нарежьте средними кусочками, из перца удалите сердцевину и нарежьте его полосками. Кабачки и морковь нарежьте кружочками, грибы пополам. Помидоры должны быть целыми.
  3. Все ингредиенты сложите в миску. Посолите, поперчите их, добавьте сушеные травы, измельченный чеснок и зелень. Полейте все оливковым маслом и осторожно перемешайте.
  4. Поочередно на шампур нанизывайте все овощи и жарьте их на горячих углях до румяности, постоянно переворачивая.

Подавайте готовые овощи на шампурах вместе с ароматным шашлыком по рецепту "Телеграфа".

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#Рецепт #Овощи #Готовим дома