Гарнир, из-за которого вы забудете о шашлыках: полчаса - и овощи на углях готовы

Кому нужно мясо, когда есть такие овощи на углях?

Овощи на мангале — это идеальная закуска к любимым шашлыкам. Это также незабываемое угощение для тех, кто не любит мясо или просто следит за своей фигурой. В следующий раз, когда вы поедете на природу, возьмите с собой побольше овощей и приготовьте их на разогретых углях.

В процессе приготовления по рецепту Shuba овощи станут мягкими внутри и насытятся дымом. Приготовьте такой потрясающий гарнир на следующий пикник.

Как приготовить овощи на углях

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 1 шт.;

перец сладкий — 2 шт.;

шампиньоны — 200 г;

лук красный репчатый — 1 шт.;

томаты черри — 200 г;

морковь — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

прованские травы — 10 г;

оливковое масло — 30 мл;

зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Все овощи и зелень вымойте и обсушите. Очистите лук, морковь и чеснок. Лук нарежьте средними кусочками, из перца удалите сердцевину и нарежьте его полосками. Кабачки и морковь нарежьте кружочками, грибы пополам. Помидоры должны быть целыми. Все ингредиенты сложите в миску. Посолите, поперчите их, добавьте сушеные травы, измельченный чеснок и зелень. Полейте все оливковым маслом и осторожно перемешайте. Поочередно на шампур нанизывайте все овощи и жарьте их на горячих углях до румяности, постоянно переворачивая.

Подавайте готовые овощи на шампурах вместе с ароматным шашлыком по рецепту "Телеграфа".