Гарнир, из-за которого вы забудете о шашлыках: полчаса - и овощи на углях готовы
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Кому нужно мясо, когда есть такие овощи на углях?
Овощи на мангале — это идеальная закуска к любимым шашлыкам. Это также незабываемое угощение для тех, кто не любит мясо или просто следит за своей фигурой. В следующий раз, когда вы поедете на природу, возьмите с собой побольше овощей и приготовьте их на разогретых углях.
В процессе приготовления по рецепту Shuba овощи станут мягкими внутри и насытятся дымом. Приготовьте такой потрясающий гарнир на следующий пикник.
Как приготовить овощи на углях
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 1 шт.;
- перец сладкий — 2 шт.;
- шампиньоны — 200 г;
- лук красный репчатый — 1 шт.;
- томаты черри — 200 г;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- прованские травы — 10 г;
- оливковое масло — 30 мл;
- зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Все овощи и зелень вымойте и обсушите.
- Очистите лук, морковь и чеснок. Лук нарежьте средними кусочками, из перца удалите сердцевину и нарежьте его полосками. Кабачки и морковь нарежьте кружочками, грибы пополам. Помидоры должны быть целыми.
- Все ингредиенты сложите в миску. Посолите, поперчите их, добавьте сушеные травы, измельченный чеснок и зелень. Полейте все оливковым маслом и осторожно перемешайте.
- Поочередно на шампур нанизывайте все овощи и жарьте их на горячих углях до румяности, постоянно переворачивая.
Подавайте готовые овощи на шампурах вместе с ароматным шашлыком по рецепту "Телеграфа".