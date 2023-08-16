Пока гости соберутся, булочки все испекутся: невероятный рецепт из пачки сыра и полстакана молока
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Такие булочки будут просить всегда
Если вы обожаете сыр, но классические сырники уже надоели, предлагаем приготовить творожные булочки. Этот простой и быстрый рецепт точно пригодится вам.
Для такой вкуснятины от "Бабусиних рецептів" главное – это желание, немного терпения и несколько простых ингредиентов у вас на кухне. Невероятно вкусные, но вместе с тем простые в приготовлении сладкие творожные булочки родные будут есть с удовольствием.
Как приготовить творожные булочки
Ингредиенты
Для теста:
- творог – 200 г;
- сахар – 100 г;
- растопленное сливочное масло – 25 мл;
- молоко – 100 мл;
- мука – 260 г;
- сода – 0,5 ч. л. + уксус или лимонный сок;
- соль – щепотка.
Для начинки:
- творог – 200 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- В емкости перемешиваем творог и сахар.
- К творожной массе добавляем растопленное сливочное масло, молоко, соль и перемешиваем. Тушим соду уксусом или лимонным соком, добавляем в массу и снова перемешиваем. Сюда же добавляем муку, все смешиваем.
- Для приготовления начинки в чистую емкость выкладываем творог, высыпаем сахар, кукурузный крахмал и перемешиваем.
- Раскатываем тесто в прямоугольник и нарезаем его на одинаковые полоски.
- На краю полосок выкладываем начинку, заворачиваем в рулетики и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
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