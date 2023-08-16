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Пока гости соберутся, булочки все испекутся: невероятный рецепт из пачки сыра и полстакана молока

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Самые нежные и пышные творожные булочки
Самые нежные и пышные творожные булочки. Фото babusyni-retsepty

Такие булочки будут просить всегда

Если вы обожаете сыр, но классические сырники уже надоели, предлагаем приготовить творожные булочки. Этот простой и быстрый рецепт точно пригодится вам.

Для такой вкуснятины от "Бабусиних рецептів" главное – это желание, немного терпения и несколько простых ингредиентов у вас на кухне. Невероятно вкусные, но вместе с тем простые в приготовлении сладкие творожные булочки родные будут есть с удовольствием.

Как приготовить творожные булочки

Ингредиенты

Для теста:

  • творог – 200 г;
  • сахар – 100 г;
  • растопленное сливочное масло – 25 мл;
  • молоко – 100 мл;
  • мука – 260 г;
  • сода – 0,5 ч. л. + уксус или лимонный сок;
  • соль – щепотка.

Для начинки:

  • творог – 200 г;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В емкости перемешиваем творог и сахар.
  2. К творожной массе добавляем растопленное сливочное масло, молоко, соль и перемешиваем. Тушим соду уксусом или лимонным соком, добавляем в массу и снова перемешиваем. Сюда же добавляем муку, все смешиваем.
  3. Для приготовления начинки в чистую емкость выкладываем творог, высыпаем сахар, кукурузный крахмал и перемешиваем.
  4. Раскатываем тесто в прямоугольник и нарезаем его на одинаковые полоски.
  5. На краю полосок выкладываем начинку, заворачиваем в рулетики и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Для любителей творога предлагаем приготовить творожную запеканку по рецепту "Телеграфа". В этом полезном десерте нет ни грамма муки

Теги:
#Рецепт #Булочки #Творог #Готовим дома