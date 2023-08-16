Пока гости соберутся, булочки все испекутся: невероятный рецепт из пачки сыра и полстакана молока

Такие булочки будут просить всегда

Если вы обожаете сыр, но классические сырники уже надоели, предлагаем приготовить творожные булочки. Этот простой и быстрый рецепт точно пригодится вам.

Для такой вкуснятины от "Бабусиних рецептів" главное – это желание, немного терпения и несколько простых ингредиентов у вас на кухне. Невероятно вкусные, но вместе с тем простые в приготовлении сладкие творожные булочки родные будут есть с удовольствием.

Как приготовить творожные булочки

Ингредиенты

Для теста:

творог – 200 г;

сахар – 100 г;

растопленное сливочное масло – 25 мл;

молоко – 100 мл;

мука – 260 г;

сода – 0,5 ч. л. + уксус или лимонный сок;

соль – щепотка.

Для начинки:

творог – 200 г;

сахар – 2 ст. л.;

крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

В емкости перемешиваем творог и сахар. К творожной массе добавляем растопленное сливочное масло, молоко, соль и перемешиваем. Тушим соду уксусом или лимонным соком, добавляем в массу и снова перемешиваем. Сюда же добавляем муку, все смешиваем. Для приготовления начинки в чистую емкость выкладываем творог, высыпаем сахар, кукурузный крахмал и перемешиваем. Раскатываем тесто в прямоугольник и нарезаем его на одинаковые полоски. На краю полосок выкладываем начинку, заворачиваем в рулетики и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Для любителей творога предлагаем приготовить творожную запеканку по рецепту "Телеграфа". В этом полезном десерте нет ни грамма муки