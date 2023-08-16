Вместо шарлотки: яблочный пирог, который будут просить близкие и после праздника

Приготовьте на досуге такой десерт

Мы рассказывали, как приготовить вкусное монастырское тесто на пирожки и булочки. Теперь делимся рецептом полноценного пирога, который можно приготовить на Яблочный Спас.

На портале theLime поделились простым рецептом вкусного яблочного насыпного пирога. Его еще называют Три стакана. Пирог получается очень вкусным и сочным.

Ингредиенты:

сливочное масло — 100 г

мука — 1 стакан

манная крупа — 1 стакан

сахар — 1 стакан или поменьше

разрыхлитель — 1 ч. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

корица – 1 ч. л.

очищенные яблоки — 1,25 кг

лимонный сок — 3-5 ст. л.

грецкие орехи — 50 г

Способ приготовления:

В глубокую миску высыпаем по 1 стакану манной крупы, муки и сахара. Вмешиваем разрыхлитель и ванильный сахар. Яблоки чистим, вырезаем сердцевину. Трем их на терке и поливаем лимонным соком. Посыпаем корицей и перемешиваем все ложкой. На дно формы, застеленной пергаментной бумагой, трем примерно 20 г замороженного сливочного масла. Пытаемся равномерно распределить его. Насыпаем однородным слоем примерно 4-5 ст. л. сухой смеси. Сверху выкладываем треть натертых яблок. Так чередуем слои яблок и сыпучих ингредиентов. Последним должен быть слой из манки, муки и сахара. Сверху выкладываем орешки и тертое сливочное масло. Выпекаем десерт в разогретой до 180°С духовке примерно 50-60 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Пирог достаем из формы, когда он полностью остынет. Выходит очень вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить пирог из листового теста.