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Вместо шарлотки: яблочный пирог, который будут просить близкие и после праздника

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный вариант вкусного пирога Новость обновлена 16 августа 2023, 14:26
Прекрасный вариант вкусного пирога. Фото makeupyourmindez.blogspot.com

Приготовьте на досуге такой десерт

Мы рассказывали, как приготовить вкусное монастырское тесто на пирожки и булочки. Теперь делимся рецептом полноценного пирога, который можно приготовить на Яблочный Спас.

На портале theLime поделились простым рецептом вкусного яблочного насыпного пирога. Его еще называют Три стакана. Пирог получается очень вкусным и сочным.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 100 г
  • мука — 1 стакан
  • манная крупа — 1 стакан
  • сахар — 1 стакан или поменьше
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • корица – 1 ч. л.
  • очищенные яблоки — 1,25 кг
  • лимонный сок — 3-5 ст. л.
  • грецкие орехи — 50 г

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску высыпаем по 1 стакану манной крупы, муки и сахара. Вмешиваем разрыхлитель и ванильный сахар.
  2. Яблоки чистим, вырезаем сердцевину. Трем их на терке и поливаем лимонным соком. Посыпаем корицей и перемешиваем все ложкой.
  3. На дно формы, застеленной пергаментной бумагой, трем примерно 20 г замороженного сливочного масла. Пытаемся равномерно распределить его. Насыпаем однородным слоем примерно 4-5 ст. л. сухой смеси.
  4. Сверху выкладываем треть натертых яблок. Так чередуем слои яблок и сыпучих ингредиентов. Последним должен быть слой из манки, муки и сахара.
  5. Сверху выкладываем орешки и тертое сливочное масло. Выпекаем десерт в разогретой до 180°С духовке примерно 50-60 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Пирог достаем из формы, когда он полностью остынет. Выходит очень вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить пирог из листового теста.

Теги:
#Рецепт #Яблочный Спас #Пирог #Выпечка