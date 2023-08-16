Вместо шарлотки: яблочный пирог, который будут просить близкие и после праздника
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Приготовьте на досуге такой десерт
Мы рассказывали, как приготовить вкусное монастырское тесто на пирожки и булочки. Теперь делимся рецептом полноценного пирога, который можно приготовить на Яблочный Спас.
На портале theLime поделились простым рецептом вкусного яблочного насыпного пирога. Его еще называют Три стакана. Пирог получается очень вкусным и сочным.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 100 г
- мука — 1 стакан
- манная крупа — 1 стакан
- сахар — 1 стакан или поменьше
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- корица – 1 ч. л.
- очищенные яблоки — 1,25 кг
- лимонный сок — 3-5 ст. л.
- грецкие орехи — 50 г
Способ приготовления:
- В глубокую миску высыпаем по 1 стакану манной крупы, муки и сахара. Вмешиваем разрыхлитель и ванильный сахар.
- Яблоки чистим, вырезаем сердцевину. Трем их на терке и поливаем лимонным соком. Посыпаем корицей и перемешиваем все ложкой.
- На дно формы, застеленной пергаментной бумагой, трем примерно 20 г замороженного сливочного масла. Пытаемся равномерно распределить его. Насыпаем однородным слоем примерно 4-5 ст. л. сухой смеси.
- Сверху выкладываем треть натертых яблок. Так чередуем слои яблок и сыпучих ингредиентов. Последним должен быть слой из манки, муки и сахара.
- Сверху выкладываем орешки и тертое сливочное масло. Выпекаем десерт в разогретой до 180°С духовке примерно 50-60 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Пирог достаем из формы, когда он полностью остынет. Выходит очень вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить пирог из листового теста.