Такого вы еще не пробовали: бюджетная начинка для вареников, которая затмит картошку

Выходит и вкусно, и сытно, и дешево

Мы делились отличным рецептом теста для вареников и пельменей. Для хорошего теста и начинку следует подобрать подходящую. Например, такой необычный вариант, как бюджетный паштет из ливера.

Такая начинка выходит и вкусная, и питательная. Еще дешевле, чем с мясом. Рецептом разделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

600 г субпродуктов (сердце, легкие и т.п.);

2 луковицы;

20 г масла;

соль, перец — по вкусу;

любимые специи.

Способ приготовления:

Субпродукты тщательно промываем. Кусочки отвариваем в кипятке до готовности. Лук нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Остывший ливер прокручиваем через мясорубку. Мясо смешиваем с поджаренным луком. Солим, перчим, добавляем любимые специи. Особенно выигрышно в этом случае будут смаковать хмели-сунели и молотый лавровый лист.

Такая начинка готова, поэтому вареники с ней варятся до готовности теста – в среднем, 5 мин. Вкусно заправить их жареным лучком и приготовить вкусный свежий соус на основе йогурта – турецкий "Хайдари".