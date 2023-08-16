Такого вы еще не пробовали: бюджетная начинка для вареников, которая затмит картошку
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Выходит и вкусно, и сытно, и дешево
Мы делились отличным рецептом теста для вареников и пельменей. Для хорошего теста и начинку следует подобрать подходящую. Например, такой необычный вариант, как бюджетный паштет из ливера.
Такая начинка выходит и вкусная, и питательная. Еще дешевле, чем с мясом. Рецептом разделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- 600 г субпродуктов (сердце, легкие и т.п.);
- 2 луковицы;
- 20 г масла;
- соль, перец — по вкусу;
- любимые специи.
Способ приготовления:
- Субпродукты тщательно промываем. Кусочки отвариваем в кипятке до готовности.
- Лук нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Остывший ливер прокручиваем через мясорубку.
- Мясо смешиваем с поджаренным луком. Солим, перчим, добавляем любимые специи. Особенно выигрышно в этом случае будут смаковать хмели-сунели и молотый лавровый лист.
Такая начинка готова, поэтому вареники с ней варятся до готовности теста – в среднем, 5 мин. Вкусно заправить их жареным лучком и приготовить вкусный свежий соус на основе йогурта – турецкий "Хайдари".