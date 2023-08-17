Минимум ингредиентов - максимум вкуса: простой рецепт вкуснейшего яблочного пирога

Потрясающая выпечка за пару взмахов руки

В субботу, 19 августа, в Украине будут праздновать Яблочный Спас, также известный как Праздник первых плодов. Традиционно в этот день лакомятся яблоками и пекут из них вкусности.

"Школа життя" предлагает без лишних хлопот и затрат приготовить простой яблочный пирог. Все ингредиенты для такой выпечки есть у вас на кухне, потому идем готовить!

Как приготовить яблочный пирог.

Ингредиенты для формы диаметром 22 см

Для яблочного слоя:

20 г сливочного масла;

50 г сахара;

2-3 яблока;

1/3 ч. л. корицы.

Для теста:

4 яйца;

щепотка соли;

1 ч. л. ванильного сахара;

160 г сахара;

130 г муки + 1 ч. л. разрыхлителя.

Способ приготовления:

Яблоки помойте, нарежьте кусочками. Сливочное масло растопите в сковороде. Добавьте сахар и нагрейте на среднем огне, перемешивая, до полного его растворения. В сковороду добавьте яблоки и перемешивая аккуратно, доведите их до легкой мягкости. Это займет у вас ориентировочно 7-8 минут. Добавьте корицу, перемешайте и снимите с огня. Для теста соедините яйца, щепотку соли, ванильный сахар. Взбейте миксером до увеличения массы. Добавьте сахар и продолжайте взбивать до однородной массы. В массу просейте муку с разрыхлителем и замесите тесто лопаткой. Оно должно получиться средней густоты. Форму застелите бумагой для выпечки и разложите яблоки, сверху вылейте тесто. Выпекайте при 180 градусах 45-50 минут.

Приготовьте к Яблочному Спасу также простой и нежный яблочный пирог по рецепту "Телеграфа". Хорошего праздника и приятного аппетита!