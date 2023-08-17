Минимум ингредиентов - максимум вкуса: простой рецепт вкуснейшего яблочного пирога
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Потрясающая выпечка за пару взмахов руки
В субботу, 19 августа, в Украине будут праздновать Яблочный Спас, также известный как Праздник первых плодов. Традиционно в этот день лакомятся яблоками и пекут из них вкусности.
"Школа життя" предлагает без лишних хлопот и затрат приготовить простой яблочный пирог. Все ингредиенты для такой выпечки есть у вас на кухне, потому идем готовить!
Как приготовить яблочный пирог.
Ингредиенты для формы диаметром 22 см
Для яблочного слоя:
- 20 г сливочного масла;
- 50 г сахара;
- 2-3 яблока;
- 1/3 ч. л. корицы.
Для теста:
- 4 яйца;
- щепотка соли;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 160 г сахара;
- 130 г муки + 1 ч. л. разрыхлителя.
Способ приготовления:
- Яблоки помойте, нарежьте кусочками.
- Сливочное масло растопите в сковороде. Добавьте сахар и нагрейте на среднем огне, перемешивая, до полного его растворения.
- В сковороду добавьте яблоки и перемешивая аккуратно, доведите их до легкой мягкости. Это займет у вас ориентировочно 7-8 минут. Добавьте корицу, перемешайте и снимите с огня.
- Для теста соедините яйца, щепотку соли, ванильный сахар. Взбейте миксером до увеличения массы. Добавьте сахар и продолжайте взбивать до однородной массы.
- В массу просейте муку с разрыхлителем и замесите тесто лопаткой. Оно должно получиться средней густоты.
- Форму застелите бумагой для выпечки и разложите яблоки, сверху вылейте тесто. Выпекайте при 180 градусах 45-50 минут.
Приготовьте к Яблочному Спасу также простой и нежный яблочный пирог по рецепту "Телеграфа". Хорошего праздника и приятного аппетита!