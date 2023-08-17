Чтобы не включать духовку жарким летом: готовим яблочный пирог в сковороде

Нежный и простой яблочный пирог

В субботу, 19 августа, отмечается важный праздник — Яблочный Спас, также известный как Праздник первых плодов. Традиционно в этот день любят полакомиться яблоками и выпечкой из них.

Если же неохота включать духовку в такую жару, можно воспользоваться рецептом Shuba и приготовить яблочный пирог на сковороде. Немного времени — и результате вы получите десерт, ничем не уступающий оригинальному яблочному пирогу из духовки.

Как приготовить простой яблочный пирог на сковороде

Ингредиенты на 6 порций:

мука пшеничная — 120 г;

молоко 2,8% — 90 мл;

яблоки — 2 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахарная пудра — по вкусу;

сахар — 100 г;

масло сливочное 73% — 50 г;

яйца куриные — 2 шт.;

экстракт ванили — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

В миске смешайте яйца с сахаром. В яичную массу добавьте молоко, размягченное сливочное масло, ванильный экстракт. Все тщательно перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте до получения кремообразной и густой смеси. Яблоки помойте, обсушите, почистите. Нарежьте их тонкими ломтиками. Смажьте сковороду сливочным или растительным маслом, выложите ломтики яблок и залейте сверху тесто. Готовьте на небольшом огне под крышкой 30 минут.

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