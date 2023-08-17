Чтобы не включать духовку жарким летом: готовим яблочный пирог в сковороде
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Нежный и простой яблочный пирог
В субботу, 19 августа, отмечается важный праздник — Яблочный Спас, также известный как Праздник первых плодов. Традиционно в этот день любят полакомиться яблоками и выпечкой из них.
Если же неохота включать духовку в такую жару, можно воспользоваться рецептом Shuba и приготовить яблочный пирог на сковороде. Немного времени — и результате вы получите десерт, ничем не уступающий оригинальному яблочному пирогу из духовки.
Как приготовить простой яблочный пирог на сковороде
Ингредиенты на 6 порций:
- мука пшеничная — 120 г;
- молоко 2,8% — 90 мл;
- яблоки — 2 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сахарная пудра — по вкусу;
- сахар — 100 г;
- масло сливочное 73% — 50 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- экстракт ванили — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- В миске смешайте яйца с сахаром. В яичную массу добавьте молоко, размягченное сливочное масло, ванильный экстракт. Все тщательно перемешайте.
- Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте до получения кремообразной и густой смеси.
- Яблоки помойте, обсушите, почистите. Нарежьте их тонкими ломтиками.
- Смажьте сковороду сливочным или растительным маслом, выложите ломтики яблок и залейте сверху тесто. Готовьте на небольшом огне под крышкой 30 минут.
Предлагаем также приготовить жареные пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!