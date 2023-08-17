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Чтобы не включать духовку жарким летом: готовим яблочный пирог в сковороде

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусный и невероятно простой яблочный пирог на сковороде
Вкусный и невероятно простой яблочный пирог на сковороде. Фото lifestyle.segodnya.ua

Нежный и простой яблочный пирог

В субботу, 19 августа, отмечается важный праздник — Яблочный Спас, также известный как Праздник первых плодов. Традиционно в этот день любят полакомиться яблоками и выпечкой из них.

Если же неохота включать духовку в такую жару, можно воспользоваться рецептом Shuba и приготовить яблочный пирог на сковороде. Немного времени — и результате вы получите десерт, ничем не уступающий оригинальному яблочному пирогу из духовки.

Как приготовить простой яблочный пирог на сковороде

Ингредиенты на 6 порций:

  • мука пшеничная — 120 г;
  • молоко 2,8% — 90 мл;
  • яблоки — 2 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сахарная пудра — по вкусу;
  • сахар — 100 г;
  • масло сливочное 73% — 50 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • экстракт ванили — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте яйца с сахаром. В яичную массу добавьте молоко, размягченное сливочное масло, ванильный экстракт. Все тщательно перемешайте.
  2. Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте до получения кремообразной и густой смеси.
  3. Яблоки помойте, обсушите, почистите. Нарежьте их тонкими ломтиками.
  4. Смажьте сковороду сливочным или растительным маслом, выложите ломтики яблок и залейте сверху тесто. Готовьте на небольшом огне под крышкой 30 минут.

Предлагаем также приготовить жареные пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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