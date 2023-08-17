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Рецепт, от которого сходят с ума греки: готовим баклажаны в кляре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятные баклажаны в кляре по-гречески
Невероятные баклажаны в кляре по-гречески. Фото shuba.life

Непревзойденное блюдо из простых продуктов

Сезон баклажанов в разгаре и нужно этим пользоваться. Из этого овоща можно приготовить невероятное количество блюд — от рулетов с вкуснейшей начинкой до баклажанной икры.

А хотите узнать, как любят баклажаны в Греции? Их обжаривают в кляре. По рецепту Shuba ломтики овощей покрывают густым кляром, а затем обжаривают во фритюре. Выходит идеальное блюдо и для семейного обеда, и на любой праздничный стол.

Как приготовить баклажаны в кляре по-гречески

Ингредиенты на 8 порций:

  • баклажан — 2 шт.;
  • соль — 4 ч. л.;
  • газированная вода — 500 г;
  • мука пшеничная — 1 стакан;
  • растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помойте, обсушите и нарежьте на ломтики или кружочки. Положите их в миску, посолите и оставьте на 20-25 минут. Слейте жидкость.
  2. Для приготовления теста налейте газировку в миску. Туда же с помощью венчика или вилки медленно добавьте муку и соль.
  3. В большой кастрюле или сковороде разогрейте масло на сильном огне.
  4. Обваляйте баклажаны в кляре, положите их в масло и жарьте 5-6 минут с обеих сторон до золотистого цвета.
  5. Выкладывайте баклажаны на бумажное полотенце для удаления излишков масла и подавайте.

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