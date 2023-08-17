Рецепт, от которого сходят с ума греки: готовим баклажаны в кляре
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Непревзойденное блюдо из простых продуктов
Сезон баклажанов в разгаре и нужно этим пользоваться. Из этого овоща можно приготовить невероятное количество блюд — от рулетов с вкуснейшей начинкой до баклажанной икры.
А хотите узнать, как любят баклажаны в Греции? Их обжаривают в кляре. По рецепту Shuba ломтики овощей покрывают густым кляром, а затем обжаривают во фритюре. Выходит идеальное блюдо и для семейного обеда, и на любой праздничный стол.
Как приготовить баклажаны в кляре по-гречески
Ингредиенты на 8 порций:
- баклажан — 2 шт.;
- соль — 4 ч. л.;
- газированная вода — 500 г;
- мука пшеничная — 1 стакан;
- растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте, обсушите и нарежьте на ломтики или кружочки. Положите их в миску, посолите и оставьте на 20-25 минут. Слейте жидкость.
- Для приготовления теста налейте газировку в миску. Туда же с помощью венчика или вилки медленно добавьте муку и соль.
- В большой кастрюле или сковороде разогрейте масло на сильном огне.
- Обваляйте баклажаны в кляре, положите их в масло и жарьте 5-6 минут с обеих сторон до золотистого цвета.
- Выкладывайте баклажаны на бумажное полотенце для удаления излишков масла и подавайте.
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