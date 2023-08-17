Рецепт, от которого сходят с ума греки: готовим баклажаны в кляре

Непревзойденное блюдо из простых продуктов

Сезон баклажанов в разгаре и нужно этим пользоваться. Из этого овоща можно приготовить невероятное количество блюд — от рулетов с вкуснейшей начинкой до баклажанной икры.

А хотите узнать, как любят баклажаны в Греции? Их обжаривают в кляре. По рецепту Shuba ломтики овощей покрывают густым кляром, а затем обжаривают во фритюре. Выходит идеальное блюдо и для семейного обеда, и на любой праздничный стол.

Как приготовить баклажаны в кляре по-гречески

Ингредиенты на 8 порций:

баклажан — 2 шт.;

соль — 4 ч. л.;

газированная вода — 500 г;

мука пшеничная — 1 стакан;

растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, обсушите и нарежьте на ломтики или кружочки. Положите их в миску, посолите и оставьте на 20-25 минут. Слейте жидкость. Для приготовления теста налейте газировку в миску. Туда же с помощью венчика или вилки медленно добавьте муку и соль. В большой кастрюле или сковороде разогрейте масло на сильном огне. Обваляйте баклажаны в кляре, положите их в масло и жарьте 5-6 минут с обеих сторон до золотистого цвета. Выкладывайте баклажаны на бумажное полотенце для удаления излишков масла и подавайте.

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