Укр

Будете жалеть, что не готовили так раньше: самый вкусный шашлык готовится именно так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Невероятный шашлык со свинины с восточными специями
Невероятный шашлык со свинины с восточными специями. Фото shuba.life

Перед таким мясом вы не устоите

Лето – это частые пикники, эксперименты с новыми блюдами и встречи с друзьями за кусочком шашлыка. Если все рецепты мяса уже испробованы, предлагаем вам поэкспериментировать!

Shuba предлагает особый рецепт сочного шашлыка с восточными специями. Такое пикантное блюдо идеально подходит для жарки на мангале или гриле в теплый летний день. Вряд ли кто-то устоит перед смесью специй, мяса и дыма!

Как приготовить шашлык со свинины

Ингредиенты на 5 порций:

  • свинина — 1.2 кг;
  • лук репчатый — 6 шт.;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • кориандр молотый — 1 ч. л.;
  • паприка молотая — 1 ч. л.;
  • зира — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите лук и нарежьте полукольцами. Положите его в миску, посолите и помните. Лук должен пустить сок.
  2. Мясо помойте и нарежьте порционными кусками примерно 3×3 см. Выложите его к луку, добавьте специи и все тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 2 часа.
  3. Замаринованные кусочки мяса нанизывайте на шампуры и жарьте на горячем мангале примерно 10-15 минут. Чтобы мясо равномерно прожарилось и подрумянилось, периодически переворачивайте.

Приготовьте к шашлыку со свинины ароматный соус по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Шашлык #Готовим дома