Будете жалеть, что не готовили так раньше: самый вкусный шашлык готовится именно так
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Перед таким мясом вы не устоите
Лето – это частые пикники, эксперименты с новыми блюдами и встречи с друзьями за кусочком шашлыка. Если все рецепты мяса уже испробованы, предлагаем вам поэкспериментировать!
Shuba предлагает особый рецепт сочного шашлыка с восточными специями. Такое пикантное блюдо идеально подходит для жарки на мангале или гриле в теплый летний день. Вряд ли кто-то устоит перед смесью специй, мяса и дыма!
Как приготовить шашлык со свинины
Ингредиенты на 5 порций:
- свинина — 1.2 кг;
- лук репчатый — 6 шт.;
- куркума — 1 ч. л.;
- кориандр молотый — 1 ч. л.;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- зира — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите лук и нарежьте полукольцами. Положите его в миску, посолите и помните. Лук должен пустить сок.
- Мясо помойте и нарежьте порционными кусками примерно 3×3 см. Выложите его к луку, добавьте специи и все тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 2 часа.
- Замаринованные кусочки мяса нанизывайте на шампуры и жарьте на горячем мангале примерно 10-15 минут. Чтобы мясо равномерно прожарилось и подрумянилось, периодически переворачивайте.
Приготовьте к шашлыку со свинины ароматный соус по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!