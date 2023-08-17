Будете жалеть, что не готовили так раньше: самый вкусный шашлык готовится именно так

Перед таким мясом вы не устоите

Лето – это частые пикники, эксперименты с новыми блюдами и встречи с друзьями за кусочком шашлыка. Если все рецепты мяса уже испробованы, предлагаем вам поэкспериментировать!

Shuba предлагает особый рецепт сочного шашлыка с восточными специями. Такое пикантное блюдо идеально подходит для жарки на мангале или гриле в теплый летний день. Вряд ли кто-то устоит перед смесью специй, мяса и дыма!

Как приготовить шашлык со свинины

Ингредиенты на 5 порций:

свинина — 1.2 кг;

лук репчатый — 6 шт.;

куркума — 1 ч. л.;

кориандр молотый — 1 ч. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.;

зира — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите лук и нарежьте полукольцами. Положите его в миску, посолите и помните. Лук должен пустить сок. Мясо помойте и нарежьте порционными кусками примерно 3×3 см. Выложите его к луку, добавьте специи и все тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 2 часа. Замаринованные кусочки мяса нанизывайте на шампуры и жарьте на горячем мангале примерно 10-15 минут. Чтобы мясо равномерно прожарилось и подрумянилось, периодически переворачивайте.

Приготовьте к шашлыку со свинины ароматный соус по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!