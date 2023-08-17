Будете лакомиться через пару часов: такие маринованные огурцы любят в Польше
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Быстро, вкусно и просто!
Лето — это всегда период консервации. Закрутка маринованных огурцов — не исключение, ведь это любимейшая закуска. Если достать зимой баночку, открыть и поставить на стол, никто не сможет пройти мимо – обязательно достанет огурец и с удовольствием захрустит.
А хотите узнать, как маринуют огурцы в Польше? Блогер Smakoluk.ua в Instagram делится необычным рецептом такой закуски — с горчицей и медом. Когда возникнет желание удивить семью необычной закуской, приготовьте им такие необычные огурчики. Семья опомнится только тогда, когда будет съеден последний. Ну что, похрустим?
Как приготовить маринованные огурцы с медом
Ингредиенты:
- огурцы – 500-600 г;
- чеснок – 2 зуб.;
- мед – 2 ч. л.;
- укроп – 1-2 ст. л.;
- красный перец – 0,5 ч. л ;
- соль – 1 ч. л.;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- горчица в зернах – 2 ч. л.;
- уксус 9% – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Огурцы нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см.
- Добавьте к огурцам все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. Дайте настояться 1-2 часа.
- Готовые огурцы можно подавать на стол и приступать к поеданию.
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