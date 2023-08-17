Будете лакомиться через пару часов: такие маринованные огурцы любят в Польше

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Лето — это всегда период консервации. Закрутка маринованных огурцов — не исключение, ведь это любимейшая закуска. Если достать зимой баночку, открыть и поставить на стол, никто не сможет пройти мимо – обязательно достанет огурец и с удовольствием захрустит.

А хотите узнать, как маринуют огурцы в Польше? Блогер Smakoluk.ua в Instagram делится необычным рецептом такой закуски — с горчицей и медом. Когда возникнет желание удивить семью необычной закуской, приготовьте им такие необычные огурчики. Семья опомнится только тогда, когда будет съеден последний. Ну что, похрустим?

Как приготовить маринованные огурцы с медом

Ингредиенты:

огурцы – 500-600 г;

чеснок – 2 зуб.;

мед – 2 ч. л.;

укроп – 1-2 ст. л.;

красный перец – 0,5 ч. л ;

соль – 1 ч. л.;

растительное масло – 1 ст. л.;

горчица в зернах – 2 ч. л.;

уксус 9% – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Огурцы нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Добавьте к огурцам все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. Дайте настояться 1-2 часа. Готовые огурцы можно подавать на стол и приступать к поеданию.

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