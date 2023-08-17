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Будете лакомиться через пару часов: такие маринованные огурцы любят в Польше

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие огурцы по-польски будут на каждом столе
Такие огурцы по-польски будут на каждом столе. Фото smachnonews.24tv.ua

Быстро, вкусно и просто!

Лето — это всегда период консервации. Закрутка маринованных огурцов — не исключение, ведь это любимейшая закуска. Если достать зимой баночку, открыть и поставить на стол, никто не сможет пройти мимо – обязательно достанет огурец и с удовольствием захрустит.

А хотите узнать, как маринуют огурцы в Польше? Блогер Smakoluk.ua в Instagram делится необычным рецептом такой закуски — с горчицей и медом. Когда возникнет желание удивить семью необычной закуской, приготовьте им такие необычные огурчики. Семья опомнится только тогда, когда будет съеден последний. Ну что, похрустим?

Как приготовить маринованные огурцы с медом

Ингредиенты:

  • огурцы – 500-600 г;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • мед – 2 ч. л.;
  • укроп – 1-2 ст. л.;
  • красный перец – 0,5 ч. л ;
  • соль – 1 ч. л.;
  • растительное масло – 1 ст. л.;
  • горчица в зернах – 2 ч. л.;
  • уксус 9% – 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см.
  2. Добавьте к огурцам все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. Дайте настояться 1-2 часа.
  3. Готовые огурцы можно подавать на стол и приступать к поеданию.

Интересуетесь, как маринуют огурцы в других странах? Попробуйте еще закуску по-фински по рецепту "Телеграфа" и вы будете удивлены!

Теги:
#Польша #Рецепт #Огурцы #Готовим дома