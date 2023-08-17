Забудете предыдущие 1000 рецептов: такие кабачки в сметане у вас будут просить трижды в день

Лучшего рецепта не существует

Кабачок – это настоящий король сезона! Сколько блюд можно приготовить из этого овоща – от непревзойденной закуски по-французски до любимой икры на зиму.

Если будет казаться, что все рецепты уже перепробованы, на помощь придут "Бабусині рецепти" с кабачками в сметане. Овощи в нежном соусе покорят вас своей приятной текстурой, насыщенным вкусом и удивительным ароматом. И вам, и вашим близким обязательно захочется добавки.

Как приготовить кабачки в сметане

Ингредиенты:

кабачок – 1 кг;

подсолнечное масло – 3 ст. л.;

сушеный базилик – 0,5 ч. л.;

сушеная петрушка – 1 ч. л.;

черный перец молотый, соль – по своему вкусу;

паприка – 0,5 ч. л.;

вода – 100 мл;

сметана – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

укроп – 20 г;

пшеничная мука – 1 ст. л.;

чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

Помойте кабачки, удалите плодоножку. Разрежьте на две части, каждую нарежьте небольшими кусочками. Для приготовления маринада в небольшую емкость влейте растительное масло, добавьте сушеную петрушку, базилик и молотую паприку. Посолите, поперчите и перемешайте. Готовый маринад влейте в кабачки, перемешайте и выложите на противень. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут. Для приготовления соуса смешайте сметану с яйцом, добавьте муку, пропущенную через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень. В соус добавить воду, посолить, поперчить и перемешать до однородности. Запеченные кабачки переложите в сковороду, добавьте сметанный соус, перемешайте и доведите до кипения. Протушите кабачки в течение 5 минут и подавайте на стол.

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