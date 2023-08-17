Забудете предыдущие 1000 рецептов: такие кабачки в сметане у вас будут просить трижды в день
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Лучшего рецепта не существует
Кабачок – это настоящий король сезона! Сколько блюд можно приготовить из этого овоща – от непревзойденной закуски по-французски до любимой икры на зиму.
Если будет казаться, что все рецепты уже перепробованы, на помощь придут "Бабусині рецепти" с кабачками в сметане. Овощи в нежном соусе покорят вас своей приятной текстурой, насыщенным вкусом и удивительным ароматом. И вам, и вашим близким обязательно захочется добавки.
Как приготовить кабачки в сметане
Ингредиенты:
- кабачок – 1 кг;
- подсолнечное масло – 3 ст. л.;
- сушеный базилик – 0,5 ч. л.;
- сушеная петрушка – 1 ч. л.;
- черный перец молотый, соль – по своему вкусу;
- паприка – 0,5 ч. л.;
- вода – 100 мл;
- сметана – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- укроп – 20 г;
- пшеничная мука – 1 ст. л.;
- чеснок – 2 зуб.
Способ приготовления:
- Помойте кабачки, удалите плодоножку. Разрежьте на две части, каждую нарежьте небольшими кусочками.
- Для приготовления маринада в небольшую емкость влейте растительное масло, добавьте сушеную петрушку, базилик и молотую паприку. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Готовый маринад влейте в кабачки, перемешайте и выложите на противень. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут.
- Для приготовления соуса смешайте сметану с яйцом, добавьте муку, пропущенную через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень. В соус добавить воду, посолить, поперчить и перемешать до однородности.
- Запеченные кабачки переложите в сковороду, добавьте сметанный соус, перемешайте и доведите до кипения. Протушите кабачки в течение 5 минут и подавайте на стол.
Рекомендуем также приготовить невероятные кабачковые оладьи по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и вы будете завтракать только так!