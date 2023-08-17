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Забудете предыдущие 1000 рецептов: такие кабачки в сметане у вас будут просить трижды в день

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Аппетитные кабачки в сметане Новость обновлена 17 августа 2023, 22:14
Аппетитные кабачки в сметане. Фото babusyni-retsepty

Лучшего рецепта не существует

Кабачок – это настоящий король сезона! Сколько блюд можно приготовить из этого овоща – от непревзойденной закуски по-французски до любимой икры на зиму.

Если будет казаться, что все рецепты уже перепробованы, на помощь придут "Бабусині рецепти" с кабачками в сметане. Овощи в нежном соусе покорят вас своей приятной текстурой, насыщенным вкусом и удивительным ароматом. И вам, и вашим близким обязательно захочется добавки.

Как приготовить кабачки в сметане

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 кг;
  • подсолнечное масло – 3 ст. л.;
  • сушеный базилик – 0,5 ч. л.;
  • сушеная петрушка – 1 ч. л.;
  • черный перец молотый, соль – по своему вкусу;
  • паприка – 0,5 ч. л.;
  • вода – 100 мл;
  • сметана – 200 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • укроп – 20 г;
  • пшеничная мука – 1 ст. л.;
  • чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

  1. Помойте кабачки, удалите плодоножку. Разрежьте на две части, каждую нарежьте небольшими кусочками.
  2. Для приготовления маринада в небольшую емкость влейте растительное масло, добавьте сушеную петрушку, базилик и молотую паприку. Посолите, поперчите и перемешайте.
  3. Готовый маринад влейте в кабачки, перемешайте и выложите на противень. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут.
  4. Для приготовления соуса смешайте сметану с яйцом, добавьте муку, пропущенную через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень. В соус добавить воду, посолить, поперчить и перемешать до однородности.
  5. Запеченные кабачки переложите в сковороду, добавьте сметанный соус, перемешайте и доведите до кипения. Протушите кабачки в течение 5 минут и подавайте на стол.

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