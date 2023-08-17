Должна быть в каждом холодильнике: простая бюджетная намазка, которая спасет от голода
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Прекрасный сытный и вкусный перекус
Намазки на бутерброды легко готовятся и очень выручают, если нужно быстро съесть что-нибудь вкусненькое. Мы рассказывали, как готовить классическую творожную намазку. Теперь делимся рецептом вкусного рыбного паштета.
Рецептом роя из скумбрии поделились на портале "1 минута". Всего несколько продуктов – и вас в холодильнике будет ждать вкусная намазка.
Ингредиенты:
- 1 скумбрия горячего копчения
- 100 граммов сливочного сыра
- 1 небольшая луковица
- половина зеленого яблока
- укроп
- черный перец
Способ приготовления:
- Скумбрию чистим от внутренностей и кожуры. Пинцетом выбираем косточки.
- Готовое филе пропускаем через блендер или нарезаем крошечными кусочками.
- Лук мелко крошим, заливаем его кипятком на несколько минут. Сливаем воду и отбрасываем на сито.
- Половину яблока без кожуры тоже очень мелко крошим. Добавляем лук, из которого стекла вода и рыбу.
- Все перемешиваем, добавляем перец, укроп и сливочный творог. Рыба соленая, вернее всего, что дополнительная соль не понадобится.
Такая намазка хранится в закрытом сосуде в холодильнике не дольше 7 дней. Также мы рассказывали, как приготовить необычное итальянское закусочное масло.