Должна быть в каждом холодильнике: простая бюджетная намазка, которая спасет от голода

Прекрасный сытный и вкусный перекус

Намазки на бутерброды легко готовятся и очень выручают, если нужно быстро съесть что-нибудь вкусненькое. Мы рассказывали, как готовить классическую творожную намазку. Теперь делимся рецептом вкусного рыбного паштета.

Рецептом роя из скумбрии поделились на портале "1 минута". Всего несколько продуктов – и вас в холодильнике будет ждать вкусная намазка.

Ингредиенты:

1 скумбрия горячего копчения

100 граммов сливочного сыра

1 небольшая луковица

половина зеленого яблока

укроп

черный перец

Способ приготовления:

Скумбрию чистим от внутренностей и кожуры. Пинцетом выбираем косточки. Готовое филе пропускаем через блендер или нарезаем крошечными кусочками. Лук мелко крошим, заливаем его кипятком на несколько минут. Сливаем воду и отбрасываем на сито. Половину яблока без кожуры тоже очень мелко крошим. Добавляем лук, из которого стекла вода и рыбу. Все перемешиваем, добавляем перец, укроп и сливочный творог. Рыба соленая, вернее всего, что дополнительная соль не понадобится.

Такая намазка хранится в закрытом сосуде в холодильнике не дольше 7 дней. Также мы рассказывали, как приготовить необычное итальянское закусочное масло.