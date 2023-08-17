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Должна быть в каждом холодильнике: простая бюджетная намазка, которая спасет от голода

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Готовить такой рыбный паштет очень просто Новость обновлена 17 августа 2023, 14:18
Готовить такой рыбный паштет очень просто. Фото www.smakuj.com.ua

Прекрасный сытный и вкусный перекус

Намазки на бутерброды легко готовятся и очень выручают, если нужно быстро съесть что-нибудь вкусненькое. Мы рассказывали, как готовить классическую творожную намазку. Теперь делимся рецептом вкусного рыбного паштета.

Рецептом роя из скумбрии поделились на портале "1 минута". Всего несколько продуктов – и вас в холодильнике будет ждать вкусная намазка.

Ингредиенты:

  • 1 скумбрия горячего копчения
  • 100 граммов сливочного сыра
  • 1 небольшая луковица
  • половина зеленого яблока
  • укроп
  • черный перец

Способ приготовления:

  1. Скумбрию чистим от внутренностей и кожуры. Пинцетом выбираем косточки.
  2. Готовое филе пропускаем через блендер или нарезаем крошечными кусочками.
  3. Лук мелко крошим, заливаем его кипятком на несколько минут. Сливаем воду и отбрасываем на сито.
  4. Половину яблока без кожуры тоже очень мелко крошим. Добавляем лук, из которого стекла вода и рыбу.
  5. Все перемешиваем, добавляем перец, укроп и сливочный творог. Рыба соленая, вернее всего, что дополнительная соль не понадобится.

Такая намазка хранится в закрытом сосуде в холодильнике не дольше 7 дней. Также мы рассказывали, как приготовить необычное итальянское закусочное масло.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Бутерброды #намазка