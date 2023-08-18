Пирожки с яблоками получатся мягкими как пух: простой рецепт невероятной выпечки
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Эту вкуснятину расхватают за секунды
В субботу, 19 августа, в Украине отмечается Яблочный Спас, также известный как Праздник первых плодов. Традиционно в этот праздник любят полакомиться яблоками и выпечкой из них.
Поэтому предлагаем приготовить пирожки с яблоками в духовке по рецепту "УНИАН". Попробовав эту выпечку у вас на праздничном столе, друзья будут приходить постоянно.
Как приготовить пирожки с яблоками в духовке
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 3 ст. (объем стакана — 200 мл);
- кефир — 1 ст.;
- масло растительное — 0,5 ст. + для смазывания пергамента;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- дрожжи прессованные — 15 г (или дрожжи сухие — 5 г).
Для начинки:
- яблоки — 4-5 шт.;
- корица молотая — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- крахмал — 1 ст. л.;
- сок лимонный — 1 ст. л.
Для смазывания:
- желток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Сделайте в муке углубление и вылейте туда теплые кефир и масло. Добавьте дрожжи и сахар, слегка перемешайте и оставить в теплом месте на 10 минут.
- По истечению этого времени вымесите тесто — оно должно получится мягким и эластичным. Выложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте на 40 минут.
- Для начинки очистите яблоки, натрите их на крупной терки, отожмите сок и сбрызните соком лимона. Добавьте к ним сахар, корицу и крахмал, перемешать.
- Тесто разделите на десять равных частей. Сделайте из них шарики и дайте им 10 минут отдохнуть.
- После растяните их на лепешки, положите начинку, защипните края.
- Духовку разогрейте до 180°С. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом и выложите пирожки. Смажьте их желтком с молоком.
- Противень с пирожками отправьте в разогретую духовку и выпекайте примерно 15-20 минут.
Если же не хотите летом включать духовку, приготовьте к Яблочному Спасу жареные пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!