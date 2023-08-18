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Пирожки с яблоками получатся мягкими как пух: простой рецепт невероятной выпечки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пышные пирожки с сочной яблочной начинкой
Пышные пирожки с сочной яблочной начинкой. Фото appetito.com.ua

Эту вкуснятину расхватают за секунды

В субботу, 19 августа, в Украине отмечается Яблочный Спас, также известный как Праздник первых плодов. Традиционно в этот праздник любят полакомиться яблоками и выпечкой из них.

Поэтому предлагаем приготовить пирожки с яблоками в духовке по рецепту "УНИАН". Попробовав эту выпечку у вас на праздничном столе, друзья будут приходить постоянно.

Как приготовить пирожки с яблоками в духовке

Ингредиенты

Для теста:

  • мука — 3 ст. (объем стакана — 200 мл);
  • кефир — 1 ст.;
  • масло растительное — 0,5 ст. + для смазывания пергамента;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • дрожжи прессованные — 15 г (или дрожжи сухие — 5 г).

Для начинки:

  • яблоки — 4-5 шт.;
  • корица молотая — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • сок лимонный — 1 ст. л.

Для смазывания:

  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сделайте в муке углубление и вылейте туда теплые кефир и масло. Добавьте дрожжи и сахар, слегка перемешайте и оставить в теплом месте на 10 минут.
  2. По истечению этого времени вымесите тесто — оно должно получится мягким и эластичным. Выложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте на 40 минут.
  3. Для начинки очистите яблоки, натрите их на крупной терки, отожмите сок и сбрызните соком лимона. Добавьте к ним сахар, корицу и крахмал, перемешать.
  4. Тесто разделите на десять равных частей. Сделайте из них шарики и дайте им 10 минут отдохнуть.
  5. После растяните их на лепешки, положите начинку, защипните края.
  6. Духовку разогрейте до 180°С. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом и выложите пирожки. Смажьте их желтком с молоком.
  7. Противень с пирожками отправьте в разогретую духовку и выпекайте примерно 15-20 минут.

Если же не хотите летом включать духовку, приготовьте к Яблочному Спасу жареные пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
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