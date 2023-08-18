В этой шарлотке нет ни одного яйца: постный рецепт выпечки с яблоками

Удивительно простой рецепт вкуснятины

Не за горами Яблочный Спас, или как его еще называют — Праздник первых плодов. Он отмечается 19 августа. На этот праздник любят полакомиться яблоками и яблочной выпечкой. Пожалуй, самая традиционная выпечка к Яблочному Спасу — это шарлотка. Однако что делать тем, кто соблюдает Успенский пост? Правильно, приготовить эту потрясающую выпечку без яиц по рецепту Food Oboz. Вам не понадобятся ни молочные продукты, ни яйца, но шарлотка получится не менее ароматной и аппетитной.

Как приготовить шарлотку без яиц

Ингредиенты:

яблоки — 7 шт.;

пшеничная мука — 400 г.;

сахар — 200 г.;

соль — 1/2 ч. л.;

сок апельсина — 180 мл;

лимонный сок — 30 мл.;

растительное масло — 80 мл;

сода — 1 ч. л.;

вода — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Яблоки помойте. Удалите сердцевину и нарежьте удобными ломтиками. Форму для выпечки смажьте, по желанию застелите пергаментом. Выложите яблоки. Они должны полностью покрыть дно. В отдельной посуде смешайте сахар, соль, соки апельсина и лимона. Туда же несколькими частями добавьте муку, тщательно размешайте. Соду разбавьте в воде, долейте в тесто и перемешайте венчиком. Полученным тестом закройте яблоки, разровняйте и отправьте выпекаться на 50 минут при температуре190°С. Дайте пирогу остынуть и подавайте на стол.

Если же вы не соблюдаете пост, приготовьте шарлотку по классическому рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!