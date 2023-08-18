Рецепт, который знают единицы: накормите семью двумя баклажанами и полкило фарша
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Непревзойденное блюдо из простых продуктов
Сезон баклажанов, поэтому предлагаем этим воспользоваться. Рецептов вкусных блюд из этого овоща – множество: от невероятной закуски до фантастической запеканки.
"Школа життя" делится еще одним непревзойденным рецептом баклажанов – с фаршем в кляре. Такое сытное блюдо из подручных продуктов сытно накормит всю вашу семью. Вам даже не придется приглашать детей – они съедят все до последнего кусочка!
Как приготовить баклажаны в кляре с фаршем
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.;
- фарш – 500 г;
- соль – 1/2 ч.л.;
- луковица – 1 шт.;
- чеснок – 3 зуб.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – для обваливания;
- подсолнечное масло – для жарки;
- черный перец, сладкая паприка – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте, нарежьте кусочками немного наискось. Уложите их в миску, посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут.
- Почистите и измельчите лук и чеснок, посолите, добавьте специи по своему вкусу и перемешайте.
- Яйца взбейте с солью.
- Тонкий фарш готового фарша намажьте на баклажан и обваляйте со всех сторон в муке.
- Баклажан с фаршем опустите в яйцо и сковороду с маслом фаршем вниз. Жарьте на небольшом огне под крышкой с двух сторон до готовности – это занимает где-то 3-4 минуты.
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