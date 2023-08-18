Рецепт, который знают единицы: накормите семью двумя баклажанами и полкило фарша

Непревзойденное блюдо из простых продуктов

Сезон баклажанов, поэтому предлагаем этим воспользоваться. Рецептов вкусных блюд из этого овоща – множество: от невероятной закуски до фантастической запеканки.

"Школа життя" делится еще одним непревзойденным рецептом баклажанов – с фаршем в кляре. Такое сытное блюдо из подручных продуктов сытно накормит всю вашу семью. Вам даже не придется приглашать детей – они съедят все до последнего кусочка!

Как приготовить баклажаны в кляре с фаршем

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.;

фарш – 500 г;

соль – 1/2 ч.л.;

луковица – 1 шт.;

чеснок – 3 зуб.;

яйца – 2 шт.;

мука – для обваливания;

подсолнечное масло – для жарки;

черный перец, сладкая паприка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, нарежьте кусочками немного наискось. Уложите их в миску, посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут. Почистите и измельчите лук и чеснок, посолите, добавьте специи по своему вкусу и перемешайте. Яйца взбейте с солью. Тонкий фарш готового фарша намажьте на баклажан и обваляйте со всех сторон в муке. Баклажан с фаршем опустите в яйцо и сковороду с маслом фаршем вниз. Жарьте на небольшом огне под крышкой с двух сторон до готовности – это занимает где-то 3-4 минуты.

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