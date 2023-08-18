Ни уксуса, ни сахара, ни стерилизации: за огурцы по этому рецепту близкие будут драться

Семья будет просить эти огурцы каждый день

Хрустящие маринованные огурчики – это вещь, которую почти невозможно не любить. Существуют сотни рецептов этой вкусности, но большинство из них содержат кислоту и сахар, да и стерилизовать их – еще то удовольствие.

Вы не поверите, но чтобы замариновать огурцы по рецепту "Це Смак", не нужен ни уксус, ни сахар, ни долгий процесс стерилизации. Проще рецепта вы не найдете, а результат вас приятно удивит!

Как приготовить огурцы без уксуса, сахара и стерилизации

Ингредиенты на трехлитровую банку:

огурцы – 1,5 кг;

чеснок – 1 шт.;

соль – 1 ст. л.;

черный перец (горошком) – 5 шт.;

лавровый лист – 4 шт.;

листья вишни – 3 шт.;

листья смородины – 3 шт.;

листья хрена – 3 шт.;

зонтики укропа – 2 шт.

Способ приготовления:

На дно чистой банки выложите листья смородины, хрена и вишни, соцветия укропа и лавровый лист. Промойте огурцы, отрежьте им кончики. Плотно сложите их в банке, затем добавьте перец и чеснок. В небольшое количество прохладной воды добавьте соль, перемешайте до однородности и залейте в банку. Долейте воды без соли, закройте банку пластмассовой крышкой и отправьте в подвал.

А чтобы огурцы были хрустящими, добавьте при засолке один ингредиент. Вы будете всю зиму наслаждаться невероятной вкуснятиной.