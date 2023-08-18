Ни уксуса, ни сахара, ни стерилизации: за огурцы по этому рецепту близкие будут драться
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Семья будет просить эти огурцы каждый день
Хрустящие маринованные огурчики – это вещь, которую почти невозможно не любить. Существуют сотни рецептов этой вкусности, но большинство из них содержат кислоту и сахар, да и стерилизовать их – еще то удовольствие.
Вы не поверите, но чтобы замариновать огурцы по рецепту "Це Смак", не нужен ни уксус, ни сахар, ни долгий процесс стерилизации. Проще рецепта вы не найдете, а результат вас приятно удивит!
Как приготовить огурцы без уксуса, сахара и стерилизации
Ингредиенты на трехлитровую банку:
- огурцы – 1,5 кг;
- чеснок – 1 шт.;
- соль – 1 ст. л.;
- черный перец (горошком) – 5 шт.;
- лавровый лист – 4 шт.;
- листья вишни – 3 шт.;
- листья смородины – 3 шт.;
- листья хрена – 3 шт.;
- зонтики укропа – 2 шт.
Способ приготовления:
- На дно чистой банки выложите листья смородины, хрена и вишни, соцветия укропа и лавровый лист.
- Промойте огурцы, отрежьте им кончики. Плотно сложите их в банке, затем добавьте перец и чеснок.
- В небольшое количество прохладной воды добавьте соль, перемешайте до однородности и залейте в банку. Долейте воды без соли, закройте банку пластмассовой крышкой и отправьте в подвал.
А чтобы огурцы были хрустящими, добавьте при засолке один ингредиент. Вы будете всю зиму наслаждаться невероятной вкуснятиной.