Полезное и быстрое блюдо на завтрак: фантастический рецепт овощных оладий
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Вы не будете представлять утро по-другому
Воздушные и нежные на вкус оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. А если еще блюдо из овощей — цены ему нет!
Именно такие вкусные, пышные и полезные оладьи предлагает приготовить "Мета". Нежное и сытное блюдо получается из минимума ингредиентов и без особой возни на кухни. Попробуйте — и будете готовить их, пока есть кабачки.
Как приготовить овощные оладьи из кабачков
Ингредиенты:
- 70 г муки;
- 1 морковь;
- 4 г соли;
- 2 кабачка;
- половина маленькой луковицы;
- 45 мл подсолнечного масла.
Способ приготовления:
- Кабачки необходимо помыть, почистить от плодоножек и при необходимости — от семян. Мякоть нужно натереть, оставить на несколько минут, чтобы овощ выделил сок.
- Морковь и лук нужно почистить. Морковь необходимо натереть на терке, лук — мелко порезать. Кабачки нужно натереть отдельно, чтобы он пустил сок, который впоследствии нужно отделить и вылить.
- Далее необходимо смешать лук, морковь и кабачки. В смесь нужно добавить муку и соль — тесто должно получиться очень густым и вязким.
- На разогретую сковороду с подсолнечным маслом необходимо ложкой выложить тесто и обжарить с двух сторон до золотистого цвета.
Приготовьте бесподобный соус по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!