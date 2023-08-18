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Полезное и быстрое блюдо на завтрак: фантастический рецепт овощных оладий

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкусные и сытные овощные оладьи
Вкусные и сытные овощные оладьи. Фото Meta.ua

Вы не будете представлять утро по-другому

Воздушные и нежные на вкус оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. А если еще блюдо из овощей — цены ему нет!

Именно такие вкусные, пышные и полезные оладьи предлагает приготовить "Мета". Нежное и сытное блюдо получается из минимума ингредиентов и без особой возни на кухни. Попробуйте — и будете готовить их, пока есть кабачки.

Как приготовить овощные оладьи из кабачков

Ингредиенты:

  • 70 г муки;
  • 1 морковь;
  • 4 г соли;
  • 2 кабачка;
  • половина маленькой луковицы;
  • 45 мл подсолнечного масла.

Способ приготовления:

  1. Кабачки необходимо помыть, почистить от плодоножек и при необходимости — от семян. Мякоть нужно натереть, оставить на несколько минут, чтобы овощ выделил сок.
  2. Морковь и лук нужно почистить. Морковь необходимо натереть на терке, лук — мелко порезать. Кабачки нужно натереть отдельно, чтобы он пустил сок, который впоследствии нужно отделить и вылить.
  3. Далее необходимо смешать лук, морковь и кабачки. В смесь нужно добавить муку и соль — тесто должно получиться очень густым и вязким.
  4. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом необходимо ложкой выложить тесто и обжарить с двух сторон до золотистого цвета.

Приготовьте бесподобный соус по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!

Теги:
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