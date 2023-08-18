Полезное и быстрое блюдо на завтрак: фантастический рецепт овощных оладий

Вы не будете представлять утро по-другому

Воздушные и нежные на вкус оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. А если еще блюдо из овощей — цены ему нет!

Именно такие вкусные, пышные и полезные оладьи предлагает приготовить "Мета". Нежное и сытное блюдо получается из минимума ингредиентов и без особой возни на кухни. Попробуйте — и будете готовить их, пока есть кабачки.

Как приготовить овощные оладьи из кабачков

Ингредиенты:

70 г муки;

1 морковь;

4 г соли;

2 кабачка;

половина маленькой луковицы;

45 мл подсолнечного масла.

Способ приготовления:

Кабачки необходимо помыть, почистить от плодоножек и при необходимости — от семян. Мякоть нужно натереть, оставить на несколько минут, чтобы овощ выделил сок. Морковь и лук нужно почистить. Морковь необходимо натереть на терке, лук — мелко порезать. Кабачки нужно натереть отдельно, чтобы он пустил сок, который впоследствии нужно отделить и вылить. Далее необходимо смешать лук, морковь и кабачки. В смесь нужно добавить муку и соль — тесто должно получиться очень густым и вязким. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом необходимо ложкой выложить тесто и обжарить с двух сторон до золотистого цвета.

Приготовьте бесподобный соус по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!