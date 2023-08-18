Ни грамма мяса: тот самый секретный рецепт котлет, который вы так долго искали
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Воздушные котлеты вы будете готовить только так
Что может быть вкуснее ароматных котлет? Откусываешь кусочек, а внутри она невероятно сочная. Это же блюдо мечты, не правда ли?
Представьте себе, что такую вкуснятину можно приготовить не из фарша, а из куриных сердечек. Неожиданно, не правда ли? Для рецепта "ТСН" вам понадобится просто перекрутить через мясорубку сердца, лук, добавить немного манки и обжарить. Получатся пухленькие, воздушные котлетки порадуют всю вашу семью.
Как приготовить котлеты из куриных сердечек
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 300 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- яйцо – 1 шт.;
- манная крупа – 6 ст. л.;
- перец черный молотый;
- соль;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Куриные сердечки промойте под проточной водой. Удалите жир, протоки, сосуды и еще раз промойте.
- Лук и чеснок очистите. Лук разрежьте на кусочки.
- Пропустите через мясорубку куриные сердечки, лук и чеснок. Добавьте яйцо, соль, перец, манную крупу. Получившуюся массу хорошо перемешайте. Накройте емкость с фаршем пленкой и оставьте на 15-20 минут для набухания.
- На разогретую сковороду с растительным маслом столовой ложкой выкладывайте фарш. Котлеты обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Вкусные, сочные и ароматные котлеты можно приготовить также из банки консервов по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете.