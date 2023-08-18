И к мясу, и к рыбе, и к кабачкам: соус по этому рецепту вы приготовите за пять минут
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Изысканная пикантность из простых продуктов
Истинные гурманы знают, что любое блюдо без соуса — это как цветок без аромата. Именно заправка обогащает вкус, раскрывает его и придает изысканной пикантности.
Сегодня мы приготовим универсальный соус из сметаны по рецепту Shuba. Он отлично подойдет к мясу, рыбе, салатам, грибам, овощам, кашам, запеканкам и блинам. Такой соус еще называют "быстрой заправкой" из-за простоты приготовления и бюджетности. Кстати, рецепт можно с легкостью менять по своему вкусу, добавляя в сметанную смесь зеленый лук, укроп, горчицу, хрен, грецкие орехи или листья базилика.
Как приготовить вкусный соус из сметаны
Ингредиенты на 2 порции:
- паприка — 0.5 г;
- сахар — 2 г;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- масло подсолнечное — 45 г;
- уксус — 16 мл;
- сметана 15% — 60 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Измельчите зубчик чеснока.
- Положите в миску соль, перец, паприку, сахар, чеснок, масло и уксус. Взбивайте кулинарным венчиком до полного растворения сахара.
- Добавьте в смесь сметану и еще раз взбейте. Соус готов! Храните его в холодильнике не более 3 суток.
Приготовьте шашлык по-грузински по рецепту "Телеграфа" и подавайте вместе с соусом. Приятного аппетита!