И к мясу, и к рыбе, и к кабачкам: соус по этому рецепту вы приготовите за пять минут

Изысканная пикантность из простых продуктов

Истинные гурманы знают, что любое блюдо без соуса — это как цветок без аромата. Именно заправка обогащает вкус, раскрывает его и придает изысканной пикантности.

Сегодня мы приготовим универсальный соус из сметаны по рецепту Shuba. Он отлично подойдет к мясу, рыбе, салатам, грибам, овощам, кашам, запеканкам и блинам. Такой соус еще называют "быстрой заправкой" из-за простоты приготовления и бюджетности. Кстати, рецепт можно с легкостью менять по своему вкусу, добавляя в сметанную смесь зеленый лук, укроп, горчицу, хрен, грецкие орехи или листья базилика.

Как приготовить вкусный соус из сметаны

Ингредиенты на 2 порции:

паприка — 0.5 г;

сахар — 2 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

масло подсолнечное — 45 г;

уксус — 16 мл;

сметана 15% — 60 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Измельчите зубчик чеснока. Положите в миску соль, перец, паприку, сахар, чеснок, масло и уксус. Взбивайте кулинарным венчиком до полного растворения сахара. Добавьте в смесь сметану и еще раз взбейте. Соус готов! Храните его в холодильнике не более 3 суток.

Приготовьте шашлык по-грузински по рецепту "Телеграфа" и подавайте вместе с соусом. Приятного аппетита!