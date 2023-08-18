Без сахара и мороки: за этот яблочный десерт домашние будут целовать вам руки

Великолепная сладкая выпечка к Яблочному Спасу

Мы рассказывали, как приготовить сочный пирог из листового теста. Следующий рецепт десерта еще более простой. Такие запеченные яблочки готовятся как по волшебству.

Рецептом блюда поделились на FoodOboz. Запеченные яблоки с изюмом точно понравятся и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт.

кисломолочный творог 5-9% – 100 г

изюм – 20 г

подсластитель (лучше всего подойдет мед) – по вкусу

корица – по вкусу

Способ приготовления:

Из яблок вырезаем середину. Изюм на несколько минут заливаем кипятком, тогда откидываем на сито, чтобы вода стекала. Сыр перетираем с медом через сито. Можно перебить блендером. Добавляем сухие изюм и перемешиваем. Яблоки выкладываем на противень, застеленный пергаментом и накладываем в них творожную начинку. Запекаем их в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов. Запекаем до готовности – время зависит от размера и сорта яблок.

Выходит очень простой десерт. Можно менять начинку по своему усмотрению – например, добавить орешков или шоколада. Также мы рассказывали, как приготовить макорженики.