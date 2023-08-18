Простой и сытный салат: гости удивятся, а потом попросят рецепт

Прекрасное и простое блюдо с необычным вкусом

Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Если вы уже готовили летний крабовый салат, обратите внимание на этот рецепт закуски из свеклы.

Весьма необычное, но выигрышное сочетание продуктов. От подачи блюда гости точно удивятся. А когда попробуют, сразу попросят рецепт. Очень просто и вкусно. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

вареная свекла – 3 штуки маленькие, или 1 большая свекла;

вареные яйца – 3 штуки;

соленые огурцы – 200 граммов;

чеснок – 2 зубчика;

лук – 1 штука;

майонез – 2 столовые ложки;

масло – 2 столовые ложки;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Чистим лук и нарезаем полукольцами. Обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. Огурцы нарезаем небольшими кубиками. Кусочки добавляем к золотистому луку и продолжаем жарить еще около одной минуты. Туда же добавляем каким-либо образом измельченный чеснок. Готовим еще минутку и снимаем с огня. Пусть остынет. Яйца и свеклу отвариваем. Овощ при желании можно запечь, замотав целые плоды в фольгу. Вареные яйца нарезаем достаточно большими кусками. Свеклу натираем на крупную терку. В глубокую тарелку перекладываем все ингредиенты. Добавляем немного майонеза, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешиваем.

Этот простой салат обладает необычным вкусом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную рыбную намазку на бутерброды.