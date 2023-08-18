Постный пирог: бюджетный рецепт к празднику и не только
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Очень вкусная выпечка, которая готовится элементарно
Мы рассказывали, как вкусно приготовить шарлотку к празднику Яблочного Спаса. Теперь делимся рецептом простого постного пирога с яблоками. Он легко готовится, поэтому может пригодиться не только на праздник, но и каждый день.
Приготовление займет не больше 20 минут. По этому же рецепту можно готовить еще и кексы – в зависимости от того, какую вы форму выберите. Рецептом поделились на портале amlima.com.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 1 стакан
- овсяные хлопья — 0,5 стакана
- манка — 1 стакан
- кисло-сладкое яблоко – 3 шт.
- спелый банан — 3 шт.
- растительное масло — 0,5 стакана
- сахар — 3/4 стакана
- сода — 12 ч. ложки
- ваниль и корица — по вкусу
Способ приготовления:
- Яблоки и бананы чистим и натираем на мелкой терке. Овсяные хлопья перемалываем в кофемолке до состояния муки.
- Смешиваем вместе сахар, муку, манную крупу и овсяную муку. Добавляем натертые яблоки и бананы.
- Вливаем растительное масло и вымешиваем тесто. По консистенции оно должно напоминать очень густую сметану.
- В конце добавляем соду. Если яблоки сладкие – соду тушим уксусом и сразу добавляем.
- Выкладываем тесто в формы, застеленные пергаментом или смазанные маслом. Выпекаем в предварительно разогретой до 160 градусов духовке в течение 40 минут.
Для разнообразия и по желанию в тесто можно добавить изюм, грецкие орехи или кусочки шоколада. Также мы рассказывали, как приготовить аутентичные украинские яблочные сладости – макорженики.