Постный пирог: бюджетный рецепт к празднику и не только

Очень вкусная выпечка, которая готовится элементарно

Мы рассказывали, как вкусно приготовить шарлотку к празднику Яблочного Спаса. Теперь делимся рецептом простого постного пирога с яблоками. Он легко готовится, поэтому может пригодиться не только на праздник, но и каждый день.

Приготовление займет не больше 20 минут. По этому же рецепту можно готовить еще и кексы – в зависимости от того, какую вы форму выберите. Рецептом поделились на портале amlima.com.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 1 стакан

овсяные хлопья — 0,5 стакана

манка — 1 стакан

кисло-сладкое яблоко – 3 шт.

спелый банан — 3 шт.

растительное масло — 0,5 стакана

сахар — 3/4 стакана

сода — 12 ч. ложки

ваниль и корица — по вкусу

Способ приготовления:

Яблоки и бананы чистим и натираем на мелкой терке. Овсяные хлопья перемалываем в кофемолке до состояния муки. Смешиваем вместе сахар, муку, манную крупу и овсяную муку. Добавляем натертые яблоки и бананы. Вливаем растительное масло и вымешиваем тесто. По консистенции оно должно напоминать очень густую сметану. В конце добавляем соду. Если яблоки сладкие – соду тушим уксусом и сразу добавляем. Выкладываем тесто в формы, застеленные пергаментом или смазанные маслом. Выпекаем в предварительно разогретой до 160 градусов духовке в течение 40 минут.

Для разнообразия и по желанию в тесто можно добавить изюм, грецкие орехи или кусочки шоколада. Также мы рассказывали, как приготовить аутентичные украинские яблочные сладости – макорженики.