Вечером приготовьте - утром ешьте: полезная версия "Битого стекла"

Быстро готовится, но еще быстрее съедается

Если "Битое стекло" — ваш любимый десерт, предлагаем вам сделать его витаминную версию. Легкая фруктовая вкуснятина займет место в сердце каждого.

Более натуральный вариант вкуснятины предлагает Shuba. В рецепте вместо желе используются натуральные фрукты разного цвета, а вместо сметаны — йогурт, а сахар заменен на натуральный подсластитель стевию. Берем ингредиенты и идем готовить!

Как приготовить йогуртовый торт с фруктами

Ингредиенты:

молоко 3,2% — 300 мл;

агар-агар — 7 г;

стевия — 50 г;

йогурт — 300 г;

персики — 2 шт.;

банан — 1 шт.;

голубика — 100 г.

Способ приготовления:

Подготовьте ингредиенты: помойте персики и голубику. Персики нарежьте ломтиками, банан — кружочками. На дно и бортики формы выложите кусочки персика. В кастрюлю с толстым дном влейте молоко и добавьте туда же агар-агар. Помешивая венчиком, варите до загустения. Добавьте подсластитель, йогурт комнатной температуры и перемешайте. В массу добавьте банан, голубику и проварите еще несколько минут. Влейте смесь в форму сначала аккуратно ложкой, затем все сразу. Немного охладите и поставьте в холодильник на ночь.

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