Вечером приготовьте - утром ешьте: полезная версия "Битого стекла"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Быстро готовится, но еще быстрее съедается
Если "Битое стекло" — ваш любимый десерт, предлагаем вам сделать его витаминную версию. Легкая фруктовая вкуснятина займет место в сердце каждого.
Более натуральный вариант вкуснятины предлагает Shuba. В рецепте вместо желе используются натуральные фрукты разного цвета, а вместо сметаны — йогурт, а сахар заменен на натуральный подсластитель стевию. Берем ингредиенты и идем готовить!
Как приготовить йогуртовый торт с фруктами
Ингредиенты:
- молоко 3,2% — 300 мл;
- агар-агар — 7 г;
- стевия — 50 г;
- йогурт — 300 г;
- персики — 2 шт.;
- банан — 1 шт.;
- голубика — 100 г.
Способ приготовления:
- Подготовьте ингредиенты: помойте персики и голубику. Персики нарежьте ломтиками, банан — кружочками.
- На дно и бортики формы выложите кусочки персика.
- В кастрюлю с толстым дном влейте молоко и добавьте туда же агар-агар. Помешивая венчиком, варите до загустения. Добавьте подсластитель, йогурт комнатной температуры и перемешайте.
- В массу добавьте банан, голубику и проварите еще несколько минут.
- Влейте смесь в форму сначала аккуратно ложкой, затем все сразу. Немного охладите и поставьте в холодильник на ночь.
Рекомендуем также попробовать пирог с абрикосами по рецепту "Телеграфа". Его вкус сведет с ума любого!