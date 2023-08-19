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Вечером приготовьте - утром ешьте: полезная версия "Битого стекла"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусный и полезный йогуртовый торт с фруктами
Вкусный и полезный йогуртовый торт с фруктами. Фото shuba.life

Быстро готовится, но еще быстрее съедается

Если "Битое стекло" — ваш любимый десерт, предлагаем вам сделать его витаминную версию. Легкая фруктовая вкуснятина займет место в сердце каждого.

Более натуральный вариант вкуснятины предлагает Shuba. В рецепте вместо желе используются натуральные фрукты разного цвета, а вместо сметаны — йогурт, а сахар заменен на натуральный подсластитель стевию. Берем ингредиенты и идем готовить!

Как приготовить йогуртовый торт с фруктами

Ингредиенты:

  • молоко 3,2% — 300 мл;
  • агар-агар — 7 г;
  • стевия — 50 г;
  • йогурт — 300 г;
  • персики — 2 шт.;
  • банан — 1 шт.;
  • голубика — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте ингредиенты: помойте персики и голубику. Персики нарежьте ломтиками, банан — кружочками.
  2. На дно и бортики формы выложите кусочки персика.
  3. В кастрюлю с толстым дном влейте молоко и добавьте туда же агар-агар. Помешивая венчиком, варите до загустения. Добавьте подсластитель, йогурт комнатной температуры и перемешайте.
  4. В массу добавьте банан, голубику и проварите еще несколько минут.
  5. Влейте смесь в форму сначала аккуратно ложкой, затем все сразу. Немного охладите и поставьте в холодильник на ночь.

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#Рецепт #Десерт #Готовим дома