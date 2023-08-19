Адская острота из Африки: соус по этому рецепту теперь всегда будет у вас дома

Приготовьтесь к необычно пикантному вкусу

Будет ли ваш ужин вкусным, зависит не только от продуктов и умения готовить. Важную роль играют также различные соусы. Если уже множество рецептов классических заправок перепробованы, держите рецепт из самой Африки!

Насыщенный африканский соус пери-пери по рецепту Shuba особенно понравится любителям остренького. Готовится он из острого перца, смешанного с чесноком, луком и травами. Соус даже можно законсервировать, только убедитесь, что ваши банки или бутылки хорошо простерилизованы. Заполните их соусом и сразу закройте крышкой. Готовы к адской остроте?

Как приготовить соус пери-пери

Ингредиенты на 12 порций:

лук красный — 2 шт.;

чеснок, головка — 1 шт.;

красный перец чили — 2 шт.;

перец болгарский красный — 2 шт.;

томаты — 4 шт.;

оливковое масло — 4 ст. л.;

лимон — 3 шт.;

уксус винный красный — 1/3 стакана;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

перец черный молотый — 1 ч. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

орегано сушеное — 1 ст. л.;

копченая паприка — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Крупно нарежьте красный лук, мелко нарежьте чеснок, из перца удалите семена. С помидоров снимите кожицу и разрежьте на четвертинки. Из лимонов выжмите сок и снимите цедру. Все ингредиенты отправьте в чашу кухонного комбайна или блендера, смешайте. Массу переложите в кастрюлю и тушите на среднем огне 20 минут помешивая. Через указанное время проверьте на вкус и подсолите при необходимости — соус должен быть с хорошей ноткой пряностей и кислинки лимона и уксуса. Разлейте в банки или бутылки и храните в холодильнике до 2 недель.

Подавайте такой соус к мясу по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!