Адская острота из Африки: соус по этому рецепту теперь всегда будет у вас дома
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Приготовьтесь к необычно пикантному вкусу
Будет ли ваш ужин вкусным, зависит не только от продуктов и умения готовить. Важную роль играют также различные соусы. Если уже множество рецептов классических заправок перепробованы, держите рецепт из самой Африки!
Насыщенный африканский соус пери-пери по рецепту Shuba особенно понравится любителям остренького. Готовится он из острого перца, смешанного с чесноком, луком и травами. Соус даже можно законсервировать, только убедитесь, что ваши банки или бутылки хорошо простерилизованы. Заполните их соусом и сразу закройте крышкой. Готовы к адской остроте?
Как приготовить соус пери-пери
Ингредиенты на 12 порций:
- лук красный — 2 шт.;
- чеснок, головка — 1 шт.;
- красный перец чили — 2 шт.;
- перец болгарский красный — 2 шт.;
- томаты — 4 шт.;
- оливковое масло — 4 ст. л.;
- лимон — 3 шт.;
- уксус винный красный — 1/3 стакана;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- перец черный молотый — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- орегано сушеное — 1 ст. л.;
- копченая паприка — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Крупно нарежьте красный лук, мелко нарежьте чеснок, из перца удалите семена. С помидоров снимите кожицу и разрежьте на четвертинки. Из лимонов выжмите сок и снимите цедру.
- Все ингредиенты отправьте в чашу кухонного комбайна или блендера, смешайте.
- Массу переложите в кастрюлю и тушите на среднем огне 20 минут помешивая. Через указанное время проверьте на вкус и подсолите при необходимости — соус должен быть с хорошей ноткой пряностей и кислинки лимона и уксуса. Разлейте в банки или бутылки и храните в холодильнике до 2 недель.
Подавайте такой соус к мясу по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!