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Всего полчаса - и ужин на столе: сытный рецепт овощного рагу с кабачками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусное, сытное и полезное овощное рагу
Вкусное, сытное и полезное овощное рагу. Фото shuba.life

Идеальное блюдо для обеда или ужина

Когда приготовлено невероятное количество блюд из кабачков, хочется чего-то новенького. И тут самое место экспериментам!

Shuba предлагает невероятно простой, но полезный и легкий в приготовлении рецепт рагу с кабачками, грибами, сладким перцем и помидорами. Если вам надоели каши или макароны, это блюдо — самое то!

Как приготовить овощное рагу с кабачками и грибами

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачки — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • шампиньоны — 200 г;
  • томаты — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 40 г;
  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Все овощи очистите и промойте. Кабачок нарежьте полукругами. Лук, перец и помидоры нарежьте кубиками, чеснок — пластинками. Грибы разрежьте на четыре части, а зелень измельчите.
  2. В разогретой глубокой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности. Добавьте туда же грибы, жарьте, помешивая, 3-4 минуты.
  3. К овощам добавьте перец и жарьте 3 минуты, затем — кабачки и готовьте еще 5 минут.
  4. К овощной массе добавьте помидоры, чеснок, зелень, соль и перец. Все перемешайте и обжаривайте еще 5 минут.

Любите кабачки? Тогда приготовьте потрясающую закуску по рецепту "Телеграфа" — и вы будете в восторге!

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