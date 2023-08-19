Всего полчаса - и ужин на столе: сытный рецепт овощного рагу с кабачками
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Идеальное блюдо для обеда или ужина
Когда приготовлено невероятное количество блюд из кабачков, хочется чего-то новенького. И тут самое место экспериментам!
Shuba предлагает невероятно простой, но полезный и легкий в приготовлении рецепт рагу с кабачками, грибами, сладким перцем и помидорами. Если вам надоели каши или макароны, это блюдо — самое то!
Как приготовить овощное рагу с кабачками и грибами
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- перец сладкий — 1 шт.;
- шампиньоны — 200 г;
- томаты — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 40 г;
- соль, перец, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Все овощи очистите и промойте. Кабачок нарежьте полукругами. Лук, перец и помидоры нарежьте кубиками, чеснок — пластинками. Грибы разрежьте на четыре части, а зелень измельчите.
- В разогретой глубокой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности. Добавьте туда же грибы, жарьте, помешивая, 3-4 минуты.
- К овощам добавьте перец и жарьте 3 минуты, затем — кабачки и готовьте еще 5 минут.
- К овощной массе добавьте помидоры, чеснок, зелень, соль и перец. Все перемешайте и обжаривайте еще 5 минут.
Любите кабачки? Тогда приготовьте потрясающую закуску по рецепту "Телеграфа" — и вы будете в восторге!