Эту закуску из помидор нужно подавать в бокале: так любят полакомиться в Армении

Просто райская закуска из помидор по-армянски

Есть такие продукты, которые только увидишь – и хочется съесть, и среди них – помидор. Прекрасный, яркий, он является ингредиентом многих блюд. Недаром закуска из помидор – самая любимая в Италии.

Кстати, в Армении помидоры тоже очень любят и даже делают из них вкусную закуску и подают их в бокалах. Заинтригованы? Так читайте рецепт.

Как приготовить помидоры по-армянски

Ингредиенты на 5 порций:

помидор – 500 г;

оливковое масло – 4 ст. л.;

сахар – 0,5–1 ч. л.;

яблочный уксус – 1 ч. л.;

горчица – 1 ч. л.;

хмели-сунели – 1-2 ч. л.;

зелень – 30 г;

чеснок – 1-2 зуб.;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры промойте, порежьте кружочками толщиной 7-10 мм. Выложите ломтики на плоскую поверхность, посолите, поперчите и добавьте сахар. Если сорт помидор сладкий, сахар можно не добавлять. Для приготовления заправки в небольшой миске смешайте оливковое масло, горчицу, уксус и чеснок, пропущенный через пресс. Выложите слоями помидоры в банку или бокал. Каждый слой помидоров пересыпайте приправой и поливайте небольшим количеством приготовленной заправки. Немного примните помидоры – они должны пустить сок и пропитаться специями. Отправьте готовый салат на полчаса в холодильник, а перед подачей украсьте нарезанной зеленью.

"Телеграф" рекомендует также приготовить закуску из помидор и сыра. Это отличная закуска и на праздничный стол, и к семейным посиделкам.