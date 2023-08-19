Эту закуску из помидор нужно подавать в бокале: так любят полакомиться в Армении
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Просто райская закуска из помидор по-армянски
Есть такие продукты, которые только увидишь – и хочется съесть, и среди них – помидор. Прекрасный, яркий, он является ингредиентом многих блюд. Недаром закуска из помидор – самая любимая в Италии.
Кстати, в Армении помидоры тоже очень любят и даже делают из них вкусную закуску и подают их в бокалах. Заинтригованы? Так читайте рецепт.
Как приготовить помидоры по-армянски
Ингредиенты на 5 порций:
- помидор – 500 г;
- оливковое масло – 4 ст. л.;
- сахар – 0,5–1 ч. л.;
- яблочный уксус – 1 ч. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- хмели-сунели – 1-2 ч. л.;
- зелень – 30 г;
- чеснок – 1-2 зуб.;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры промойте, порежьте кружочками толщиной 7-10 мм. Выложите ломтики на плоскую поверхность, посолите, поперчите и добавьте сахар. Если сорт помидор сладкий, сахар можно не добавлять.
- Для приготовления заправки в небольшой миске смешайте оливковое масло, горчицу, уксус и чеснок, пропущенный через пресс.
- Выложите слоями помидоры в банку или бокал. Каждый слой помидоров пересыпайте приправой и поливайте небольшим количеством приготовленной заправки.
- Немного примните помидоры – они должны пустить сок и пропитаться специями. Отправьте готовый салат на полчаса в холодильник, а перед подачей украсьте нарезанной зеленью.
"Телеграф" рекомендует также приготовить закуску из помидор и сыра. Это отличная закуска и на праздничный стол, и к семейным посиделкам.