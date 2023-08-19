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Вы удивитесь простоте рецепта: вкусные лепешки из 4 ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие лепешки можно подавать к супу, а можно готовить из них пиццу
Такие лепешки можно подавать к супу, а можно готовить из них пиццу. Фото goodhouse.com.ua

С рецептом справится даже начинающий кулинар

Вкусная домашняя выпечка — это не всегда долго и трудоемко. Вкуснятину можно приготовить быстро и из простых продуктов.

"Главред" делится рецептом лепешек, с приготовлением которых справится даже начинающий кулинар. Для них понадобиться не так уж много ингредиентов, но результат вас очень удивит.

Как приготовить лепешки в духовке

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 100 гр;
  • мука — 650 гр;
  • мед — 1,5 ст. ложки;
  • масло сливочное — 20 гр;
  • дрожжи — 1 пакетик;
  • вода — ½ л.;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Овсяные хлопья смешайте с медом, сливочным маслом и солью. Залейте смесь кипятком и помешивайте, пока не растает мед.
  2. Дайте хлопьям немного остыть, после чего добавьте пакет дрожжей, перемешайте и оставьте на 10 минут.
  3. В отдельную тарелку просейте муку, 3 порциями добавьте ее в овсяные хлопья и замесите эластичное тесто.
  4. Скатайте тесто в колобок, переложите в миску и оставляем подняться в теплом месте на час.
  5. Через указанное время обомните тесто, разделите его на 10-12 кусочков, каждый раскатайте в лепешку толщиной в 5 см.
  6. Переложите получившиеся лепешки на противень с пергаментной бумагой и оставьте на 20 минут.
  7. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте туда противень. Выпекайте их до румяной корочки.

Такие лепешки — идеальная основа для вкуснейшей пиццы по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!

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