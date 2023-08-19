Вы удивитесь простоте рецепта: вкусные лепешки из 4 ингредиентов
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С рецептом справится даже начинающий кулинар
Вкусная домашняя выпечка — это не всегда долго и трудоемко. Вкуснятину можно приготовить быстро и из простых продуктов.
"Главред" делится рецептом лепешек, с приготовлением которых справится даже начинающий кулинар. Для них понадобиться не так уж много ингредиентов, но результат вас очень удивит.
Как приготовить лепешки в духовке
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 100 гр;
- мука — 650 гр;
- мед — 1,5 ст. ложки;
- масло сливочное — 20 гр;
- дрожжи — 1 пакетик;
- вода — ½ л.;
- соль.
Способ приготовления:
- Овсяные хлопья смешайте с медом, сливочным маслом и солью. Залейте смесь кипятком и помешивайте, пока не растает мед.
- Дайте хлопьям немного остыть, после чего добавьте пакет дрожжей, перемешайте и оставьте на 10 минут.
- В отдельную тарелку просейте муку, 3 порциями добавьте ее в овсяные хлопья и замесите эластичное тесто.
- Скатайте тесто в колобок, переложите в миску и оставляем подняться в теплом месте на час.
- Через указанное время обомните тесто, разделите его на 10-12 кусочков, каждый раскатайте в лепешку толщиной в 5 см.
- Переложите получившиеся лепешки на противень с пергаментной бумагой и оставьте на 20 минут.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте туда противень. Выпекайте их до румяной корочки.
Такие лепешки — идеальная основа для вкуснейшей пиццы по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!