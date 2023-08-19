Немного рыбы и одно яйцо: бутерброды с этой намазкой исчезнут со стола первыми
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Выходит очень вкусно, а времени нужно совсем немного
Рыбные намазки на бутерброды – это всегда выигрышная стратегия, ведь выходит и вкусно, и полезно, и питательно. Мы рассказывали, как приготовить рое из копченой скумбрии. Теперь делимся простым рецептом рыбного паштета.
Такое блюдо очень просто готовить, а продукты для него нужны самые простые. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- 1 банка тунца/сардины/сайры в масле
- 1 отварное яйцо
- 1 плавленый творог 70-90 гр.
- 1 небольшая луковица
- 1 ч.л соевого соуса
Способ приготовления:
- Яйцо отвариваем. Открываем рыбную консерву.
- С рыбы сливаем лишнюю жидкость. Кладем ее в чашу блендера.
- К рыбке добавляем порезанное вареное яйцо, а также плавленый творог, покрытый удобными кусочками.
- Лук разрезаем на 4 части, также добавляем. Вливаем в остальные ингредиенты одну ложку соевого соуса.
- Перебиваем все компоненты в состояние нежного однородного паштета. На этом этапе можно попробовать, и при необходимости добавить соли, перца и, возможно, еще специй.
Паштет по этому рецепту получается очень нежным и питательным. Можно смазывать его прямо на хлеб, а можно приготовить вкусные греночки. Также мы рассказывали, как приготовить классическую творожную намазку.