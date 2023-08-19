Немного рыбы и одно яйцо: бутерброды с этой намазкой исчезнут со стола первыми

Выходит очень вкусно, а времени нужно совсем немного

Рыбные намазки на бутерброды – это всегда выигрышная стратегия, ведь выходит и вкусно, и полезно, и питательно. Мы рассказывали, как приготовить рое из копченой скумбрии. Теперь делимся простым рецептом рыбного паштета.

Такое блюдо очень просто готовить, а продукты для него нужны самые простые. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

1 банка тунца/сардины/сайры в масле

1 отварное яйцо

1 плавленый творог 70-90 гр.

1 небольшая луковица

1 ч.л соевого соуса

Способ приготовления:

Яйцо отвариваем. Открываем рыбную консерву. С рыбы сливаем лишнюю жидкость. Кладем ее в чашу блендера. К рыбке добавляем порезанное вареное яйцо, а также плавленый творог, покрытый удобными кусочками. Лук разрезаем на 4 части, также добавляем. Вливаем в остальные ингредиенты одну ложку соевого соуса. Перебиваем все компоненты в состояние нежного однородного паштета. На этом этапе можно попробовать, и при необходимости добавить соли, перца и, возможно, еще специй.

Паштет по этому рецепту получается очень нежным и питательным. Можно смазывать его прямо на хлеб, а можно приготовить вкусные греночки. Также мы рассказывали, как приготовить классическую творожную намазку.