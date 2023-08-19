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Бюджетный пирог, с которым справится даже ребенок: даже тесто замешивать не нужно

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такой хрупкий пирог очень вкусно есть с чаем
Такой хрупкий пирог очень вкусно есть с чаем. Фото shuba.life

Очень простая и вкусная выпечка

Мы рассказывали, как готовить вкусные булочки с маком. Теперь делимся рецептом вкусного хрупкого пирога с маковой начинкой.

Даже тесто не нужно замешивать. Рецептом поделились на портале Shuba.

Ингредиенты:

  • Сахар — 100 г
  • Сахар ванильный — 10 г
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Масло сливочное 82% — 150 г
  • Желтки куриные – 2 шт.
  • Мука пшеничная — 250 г
  • Для начинки:
  • Мак — 200 г
  • Молоко 3,2% — 500 мл
  • Сахар — 125 г
  • Манка — 80 г
  • Масло сливочное 82% — 80 г
  • Сыр кисломолочный 9% — 100 г
  • Яичный белок – 2 шт.
  • Сахар ванильный – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло растираем с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавляем желтки, размешиваем.
  2. Всыпаем в массу муку и перемешиваем до крошки. Отделяем третью часть крошек и кладем в холодильник.
  3. Форму застилаем пергаментом, стенки смазываем маслом. Насыпаем крошку, разравниваем, слегка утрамбовывая.
  4. Если хотите, формируем бортики. Ставим тесто в холодильник.
  5. Для начинки мак заливаем кипятком. Выливаем на мелкое сито и оставляем, чтобы стекла вода.
  6. В горячее молоко всыпаем сахар. Когда молоко закипит, а сахар растворится, засыпаем манку и мак, размешивая. Варим до загустения. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.
  7. Сыр смешиваем с белком и ванильным сахаром. Когда мак остынет, добавляем творог и смешиваем.
  8. Выкладываем маковую начинку на тесто, разравниваем. Сверху посыпаем остальной крохой.
  9. Выпекаем при температуре 180 °С. Готовим в течение 40-50 минут.

Готовый пирог оставляем в форме до остывания. Затем оставляем в холодильнике на несколько часов. Также мы рассказывали, как приготовить рыхлые булочки с яблоками.

Теги:
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