Бюджетный пирог, с которым справится даже ребенок: даже тесто замешивать не нужно
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Очень простая и вкусная выпечка
Мы рассказывали, как готовить вкусные булочки с маком. Теперь делимся рецептом вкусного хрупкого пирога с маковой начинкой.
Даже тесто не нужно замешивать. Рецептом поделились на портале Shuba.
Ингредиенты:
- Сахар — 100 г
- Сахар ванильный — 10 г
- Соль – 1/4 ч. л.
- Масло сливочное 82% — 150 г
- Желтки куриные – 2 шт.
- Мука пшеничная — 250 г
- Для начинки:
- Мак — 200 г
- Молоко 3,2% — 500 мл
- Сахар — 125 г
- Манка — 80 г
- Масло сливочное 82% — 80 г
- Сыр кисломолочный 9% — 100 г
- Яичный белок – 2 шт.
- Сахар ванильный – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Сливочное масло растираем с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавляем желтки, размешиваем.
- Всыпаем в массу муку и перемешиваем до крошки. Отделяем третью часть крошек и кладем в холодильник.
- Форму застилаем пергаментом, стенки смазываем маслом. Насыпаем крошку, разравниваем, слегка утрамбовывая.
- Если хотите, формируем бортики. Ставим тесто в холодильник.
- Для начинки мак заливаем кипятком. Выливаем на мелкое сито и оставляем, чтобы стекла вода.
- В горячее молоко всыпаем сахар. Когда молоко закипит, а сахар растворится, засыпаем манку и мак, размешивая. Варим до загустения. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.
- Сыр смешиваем с белком и ванильным сахаром. Когда мак остынет, добавляем творог и смешиваем.
- Выкладываем маковую начинку на тесто, разравниваем. Сверху посыпаем остальной крохой.
- Выпекаем при температуре 180 °С. Готовим в течение 40-50 минут.
Готовый пирог оставляем в форме до остывания. Затем оставляем в холодильнике на несколько часов. Также мы рассказывали, как приготовить рыхлые булочки с яблоками.