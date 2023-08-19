Бюджетный пирог, с которым справится даже ребенок: даже тесто замешивать не нужно

Очень простая и вкусная выпечка

Мы рассказывали, как готовить вкусные булочки с маком. Теперь делимся рецептом вкусного хрупкого пирога с маковой начинкой.

Даже тесто не нужно замешивать. Рецептом поделились на портале Shuba.

Ингредиенты:

Сахар — 100 г

Сахар ванильный — 10 г

Соль – 1/4 ч. л.

Масло сливочное 82% — 150 г

Желтки куриные – 2 шт.

Мука пшеничная — 250 г

Для начинки:

Мак — 200 г

Молоко 3,2% — 500 мл

Сахар — 125 г

Манка — 80 г

Масло сливочное 82% — 80 г

Сыр кисломолочный 9% — 100 г

Яичный белок – 2 шт.

Сахар ванильный – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сливочное масло растираем с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавляем желтки, размешиваем. Всыпаем в массу муку и перемешиваем до крошки. Отделяем третью часть крошек и кладем в холодильник. Форму застилаем пергаментом, стенки смазываем маслом. Насыпаем крошку, разравниваем, слегка утрамбовывая. Если хотите, формируем бортики. Ставим тесто в холодильник. Для начинки мак заливаем кипятком. Выливаем на мелкое сито и оставляем, чтобы стекла вода. В горячее молоко всыпаем сахар. Когда молоко закипит, а сахар растворится, засыпаем манку и мак, размешивая. Варим до загустения. Добавляем сливочное масло и перемешиваем. Сыр смешиваем с белком и ванильным сахаром. Когда мак остынет, добавляем творог и смешиваем. Выкладываем маковую начинку на тесто, разравниваем. Сверху посыпаем остальной крохой. Выпекаем при температуре 180 °С. Готовим в течение 40-50 минут.

Готовый пирог оставляем в форме до остывания. Затем оставляем в холодильнике на несколько часов. Также мы рассказывали, как приготовить рыхлые булочки с яблоками.