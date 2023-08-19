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Идеально к посту: это бюджетное блюдо накормит всю семью

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепное блюдо к посту
Великолепное блюдо к посту. Фото shuba.life

Выходит очень вкусно

Мы рассказывали принципы приготовления гаспачо. Еще один легкий итальянский суп – Минестроне. Он идеально подходит к посту.

Этот суп из сезонных овощей приготовить совсем несложно. SHUBA делится простым рецептом.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Чеснок, зубчики – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Бульон овощной – 2.5 л
  • Макароны — 80 г
  • Картофель молодой — 3 шт.
  • Капуста молодая – 0.5 шт.
  • Кабачки – 0.5 шт.
  • Консервированная фасоль – 1 шт.
  • Пармезан – по вкусу
  • Орегано сушеное
  • Томаты – 2 шт.
  • Поста томатно — 1 ст. л.
  • Петрушка
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Нарезанный кубиками лук тушим на оливковом масле. Добавляем измельченные зубчики чеснока и очищенную и натертую морковь. Вливаем готовый овощной бульон и доводим до кипения.
  2. К блюду кладем очищенный и нарезанный кубиками картофель. Варим еще 5 минут, затем добавляем мелко нарезанную капусту, нарезанные кубиками кабачки и банку фасоли. Готовим около 10 минут.
  3. После этого добавляем макароны, тертый пармезан, орегано. Также кладем свежемолотый перец и соль по своему вкусу.
  4. Добавляем помидоры очищенные и нарезанные кубиками, томатную пасту. Готовим блюдо к готовности макарон.

Кушанье уже перед подачей вкусно приправить вустерским соусом и чили. Также мы рассказывали, как на десерт вкусно запечь яблоки.

Теги:
#Рецепт #Суп #Піст