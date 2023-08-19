Идеально к посту: это бюджетное блюдо накормит всю семью

Выходит очень вкусно

Мы рассказывали принципы приготовления гаспачо. Еще один легкий итальянский суп – Минестроне. Он идеально подходит к посту.

Этот суп из сезонных овощей приготовить совсем несложно. SHUBA делится простым рецептом.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Бульон овощной – 2.5 л

Макароны — 80 г

Картофель молодой — 3 шт.

Капуста молодая – 0.5 шт.

Кабачки – 0.5 шт.

Консервированная фасоль – 1 шт.

Пармезан – по вкусу

Орегано сушеное

Томаты – 2 шт.

Поста томатно — 1 ст. л.

Петрушка

Соль, перец

Способ приготовления:

Нарезанный кубиками лук тушим на оливковом масле. Добавляем измельченные зубчики чеснока и очищенную и натертую морковь. Вливаем готовый овощной бульон и доводим до кипения. К блюду кладем очищенный и нарезанный кубиками картофель. Варим еще 5 минут, затем добавляем мелко нарезанную капусту, нарезанные кубиками кабачки и банку фасоли. Готовим около 10 минут. После этого добавляем макароны, тертый пармезан, орегано. Также кладем свежемолотый перец и соль по своему вкусу. Добавляем помидоры очищенные и нарезанные кубиками, томатную пасту. Готовим блюдо к готовности макарон.

Кушанье уже перед подачей вкусно приправить вустерским соусом и чили. Также мы рассказывали, как на десерт вкусно запечь яблоки.