Идеально к посту: это бюджетное блюдо накормит всю семью
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Выходит очень вкусно
Мы рассказывали принципы приготовления гаспачо. Еще один легкий итальянский суп – Минестроне. Он идеально подходит к посту.
Этот суп из сезонных овощей приготовить совсем несложно. SHUBA делится простым рецептом.
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 1 шт.
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Чеснок, зубчики – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Бульон овощной – 2.5 л
- Макароны — 80 г
- Картофель молодой — 3 шт.
- Капуста молодая – 0.5 шт.
- Кабачки – 0.5 шт.
- Консервированная фасоль – 1 шт.
- Пармезан – по вкусу
- Орегано сушеное
- Томаты – 2 шт.
- Поста томатно — 1 ст. л.
- Петрушка
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Нарезанный кубиками лук тушим на оливковом масле. Добавляем измельченные зубчики чеснока и очищенную и натертую морковь. Вливаем готовый овощной бульон и доводим до кипения.
- К блюду кладем очищенный и нарезанный кубиками картофель. Варим еще 5 минут, затем добавляем мелко нарезанную капусту, нарезанные кубиками кабачки и банку фасоли. Готовим около 10 минут.
- После этого добавляем макароны, тертый пармезан, орегано. Также кладем свежемолотый перец и соль по своему вкусу.
- Добавляем помидоры очищенные и нарезанные кубиками, томатную пасту. Готовим блюдо к готовности макарон.
Кушанье уже перед подачей вкусно приправить вустерским соусом и чили. Также мы рассказывали, как на десерт вкусно запечь яблоки.