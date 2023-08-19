Идеально на каждый день: вкусное и сытное блюдо можно приготовить из обычной гречки
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Очень просто и очень вкусно
Мы рассказывали, как правильно варить гречку. Гречневая крупа – очень ценный и вкусный продукт. Ее можно не просто сварить, но и сделать ее основой отдельного блюда.
Вместе с FoodOboz делимся рецептом вкусной гречки по-царски. Кушанье с луком, морковью и куриным мясом получается очень питательным и необычным. Такое вкусное и сытное блюдо подойдет как для обеда, так и для ужина.
Ингредиенты:
- крупа гречневая – 1 стакан
- вода – 2 стакана
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- голени – 5 шт.
- соль, специи, копченая паприка
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Голени натираем специями. Гречку моем, перекладываем в рукав.
- В рукав наливаем воду в соотношении 2:1. Добавляем нарезанный лук и морковь.
- Выкладываем голени, хорошо перемешиваем. Готовим в духовке при температуре 180 градусов. Время приготовления составляет около 50-60 минут.
Выходит очень сытно и вкусно. Рецепт можно менять, добавлять любимые продукты, которые на ваш вкус сочетаются со вкусом гречки. Также мы рассказывали, как приготовить сытную и дешевую начинку для вареников.