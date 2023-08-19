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Идеально на каждый день: вкусное и сытное блюдо можно приготовить из обычной гречки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасное блюдо для обеда или ужина
Прекрасное блюдо для обеда или ужина. Фото Гуслянка

Очень просто и очень вкусно

Мы рассказывали, как правильно варить гречку. Гречневая крупа – очень ценный и вкусный продукт. Ее можно не просто сварить, но и сделать ее основой отдельного блюда.

Вместе с FoodOboz делимся рецептом вкусной гречки по-царски. Кушанье с луком, морковью и куриным мясом получается очень питательным и необычным. Такое вкусное и сытное блюдо подойдет как для обеда, так и для ужина.

Ингредиенты:

  • крупа гречневая – 1 стакан
  • вода – 2 стакана
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • голени – 5 шт.
  • соль, специи, копченая паприка
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Голени натираем специями. Гречку моем, перекладываем в рукав.
  2. В рукав наливаем воду в соотношении 2:1. Добавляем нарезанный лук и морковь.
  3. Выкладываем голени, хорошо перемешиваем. Готовим в духовке при температуре 180 градусов. Время приготовления составляет около 50-60 минут.

Выходит очень сытно и вкусно. Рецепт можно менять, добавлять любимые продукты, которые на ваш вкус сочетаются со вкусом гречки. Также мы рассказывали, как приготовить сытную и дешевую начинку для вареников.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Гречка