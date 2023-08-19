Идеально на каждый день: вкусное и сытное блюдо можно приготовить из обычной гречки

Очень просто и очень вкусно

Мы рассказывали, как правильно варить гречку. Гречневая крупа – очень ценный и вкусный продукт. Ее можно не просто сварить, но и сделать ее основой отдельного блюда.

Вместе с FoodOboz делимся рецептом вкусной гречки по-царски. Кушанье с луком, морковью и куриным мясом получается очень питательным и необычным. Такое вкусное и сытное блюдо подойдет как для обеда, так и для ужина.

Ингредиенты:

крупа гречневая – 1 стакан

вода – 2 стакана

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

голени – 5 шт.

соль, специи, копченая паприка

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Голени натираем специями. Гречку моем, перекладываем в рукав. В рукав наливаем воду в соотношении 2:1. Добавляем нарезанный лук и морковь. Выкладываем голени, хорошо перемешиваем. Готовим в духовке при температуре 180 градусов. Время приготовления составляет около 50-60 минут.

Выходит очень сытно и вкусно. Рецепт можно менять, добавлять любимые продукты, которые на ваш вкус сочетаются со вкусом гречки. Также мы рассказывали, как приготовить сытную и дешевую начинку для вареников.