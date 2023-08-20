Любимый рецепт всех американцев: просто смешайте макароны и сыр
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Всего 10 минут — и блюдо готово!
Если вы уже пробовали макароны с томатным соусом, то пришла пора экспериментировать. Давайте сегодня приготовим невероятно вкусное и простое в приготовлении блюдо — макароны по-американски с обильным добавлением сыра. Если вы ищете что-то пикантное, то вы его нашли!
Помимо невероятного вкуса блюда по рецепту "Важно знать", в этом рецепте еще важна возможность и экспериментировать с разными видами сыра. К таким макаронам можно также добавить немного орехов для хрустящей текстуры или нежный шпинат для свежести. Приготовьте уникальное блюдо по своим вкусовым предпочтениям!
Как приготовить макароны по-американски
Ингредиенты:
- 200 г макарон;
- 30 г сливочного масла;
- 1 ст. л. муки;
- 250–300 мл молока;
- 200 г любого твердого сыра;
- 0,3 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. паприки;
- 0,5 ч. л. сушеного чеснока.
Способ приготовления:
- Макароны отварите в подсоленной воде, следуя инструкции на упаковке.
- Для приготовления сырного соуса в глубокой сковороде растопите на среднем огне сливочное масло. Как только оно начнет таять, добавьте муку и перемешайте. Постепенно вливайте в сковороду молоко, непрерывно помешивая.
- Посолите, добавьте немного паприки, сушеного чеснока, тертый сыр и перемешайте, чтобы сыр расплавился.
- Добавьте готовые макароны в соус и оставьте на пару минут. Блюдо готово, приятного аппетита!
Приготовьте мясную подливу к макаронам по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь любимым блюдом! Приятного аппетита.