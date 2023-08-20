Любимый рецепт всех американцев: просто смешайте макароны и сыр

Всего 10 минут — и блюдо готово!

Если вы уже пробовали макароны с томатным соусом, то пришла пора экспериментировать. Давайте сегодня приготовим невероятно вкусное и простое в приготовлении блюдо — макароны по-американски с обильным добавлением сыра. Если вы ищете что-то пикантное, то вы его нашли!

Помимо невероятного вкуса блюда по рецепту "Важно знать", в этом рецепте еще важна возможность и экспериментировать с разными видами сыра. К таким макаронам можно также добавить немного орехов для хрустящей текстуры или нежный шпинат для свежести. Приготовьте уникальное блюдо по своим вкусовым предпочтениям!

Как приготовить макароны по-американски

Ингредиенты:

200 г макарон;

30 г сливочного масла;

1 ст. л. муки;

250–300 мл молока;

200 г любого твердого сыра;

0,3 ч. л. соли;

0,5 ч. л. паприки;

0,5 ч. л. сушеного чеснока.

Способ приготовления:

Макароны отварите в подсоленной воде, следуя инструкции на упаковке. Для приготовления сырного соуса в глубокой сковороде растопите на среднем огне сливочное масло. Как только оно начнет таять, добавьте муку и перемешайте. Постепенно вливайте в сковороду молоко, непрерывно помешивая. Посолите, добавьте немного паприки, сушеного чеснока, тертый сыр и перемешайте, чтобы сыр расплавился. Добавьте готовые макароны в соус и оставьте на пару минут. Блюдо готово, приятного аппетита!

Приготовьте мясную подливу к макаронам по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь любимым блюдом! Приятного аппетита.