Как любят завтракать в Греции: потрясающий рецепт блинчиков из кабачков

Близкие будут просить только так!

Когда мы думаем о греческой кухне, на ум приходит первым делом греческий салат. Однако не только это блюдо любят в стране эллинов. Греки — большие любители блинов. Они придумали невероятное количество рецептов: Ти сладкие с медом, и сытные с сыром, мясом, зеленью и фаршем.

Вот овощные мы сегодня с "Важно знать" и приготовим, а конкретно — блинчики из кабачков. Есть их можно и как отдельное блюдо, и как гарнир к чему-то более существенному. Попробуем любимое лакомство греков?

Как приготовить греческие блинчики из кабачков

Ингредиенты:

2 кабачка;

300 мл кефира;

4 куриных яйца;

2 стакана муки;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. соли;

пучок петрушки;

0,5 ч. л. пищевой соды;

сливочное масло для соуса.

Способ приготовления:

В глубокую посудину мелко нарежьте кабачки и выдавите сок. Добавьте к ним яйца, кефир, посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Посолите и перемешайте массу, потихоньку добавляя муку. В получившееся тесто добавьте ложку оливкового масла, соду, все размешайте и оставьте настаиваться на 20 минут. Предварительно разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом. Сформируйте блинчики и обжарьте с обеих сторон. Немного остывшие блинчики смажьте сливочным маслом и подавайте на стол.

Приготовьте соус по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита.