Как любят завтракать в Греции: потрясающий рецепт блинчиков из кабачков
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Близкие будут просить только так!
Когда мы думаем о греческой кухне, на ум приходит первым делом греческий салат. Однако не только это блюдо любят в стране эллинов. Греки — большие любители блинов. Они придумали невероятное количество рецептов: Ти сладкие с медом, и сытные с сыром, мясом, зеленью и фаршем.
Вот овощные мы сегодня с "Важно знать" и приготовим, а конкретно — блинчики из кабачков. Есть их можно и как отдельное блюдо, и как гарнир к чему-то более существенному. Попробуем любимое лакомство греков?
Как приготовить греческие блинчики из кабачков
Ингредиенты:
- 2 кабачка;
- 300 мл кефира;
- 4 куриных яйца;
- 2 стакана муки;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. соли;
- пучок петрушки;
- 0,5 ч. л. пищевой соды;
- сливочное масло для соуса.
Способ приготовления:
- В глубокую посудину мелко нарежьте кабачки и выдавите сок. Добавьте к ним яйца, кефир, посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Посолите и перемешайте массу, потихоньку добавляя муку.
- В получившееся тесто добавьте ложку оливкового масла, соду, все размешайте и оставьте настаиваться на 20 минут.
- Предварительно разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом. Сформируйте блинчики и обжарьте с обеих сторон.
- Немного остывшие блинчики смажьте сливочным маслом и подавайте на стол.
Приготовьте соус по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита.