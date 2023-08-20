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Как любят завтракать в Греции: потрясающий рецепт блинчиков из кабачков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Нежные, вкусные, низкокалорийные блинчики из кабачков
Нежные, вкусные, низкокалорийные блинчики из кабачков. Фото vazhnoznat.com

Близкие будут просить только так!

Когда мы думаем о греческой кухне, на ум приходит первым делом греческий салат. Однако не только это блюдо любят в стране эллинов. Греки — большие любители блинов. Они придумали невероятное количество рецептов: Ти сладкие с медом, и сытные с сыром, мясом, зеленью и фаршем.

Вот овощные мы сегодня с "Важно знать" и приготовим, а конкретно — блинчики из кабачков. Есть их можно и как отдельное блюдо, и как гарнир к чему-то более существенному. Попробуем любимое лакомство греков?

Как приготовить греческие блинчики из кабачков

Ингредиенты:

  • 2 кабачка;
  • 300 мл кефира;
  • 4 куриных яйца;
  • 2 стакана муки;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. соли;
  • пучок петрушки;
  • 0,5 ч. л. пищевой соды;
  • сливочное масло для соуса.

Способ приготовления:

  1. В глубокую посудину мелко нарежьте кабачки и выдавите сок. Добавьте к ним яйца, кефир, посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Посолите и перемешайте массу, потихоньку добавляя муку.
  2. В получившееся тесто добавьте ложку оливкового масла, соду, все размешайте и оставьте настаиваться на 20 минут.
  3. Предварительно разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом. Сформируйте блинчики и обжарьте с обеих сторон.
  4. Немного остывшие блинчики смажьте сливочным маслом и подавайте на стол.

Приготовьте соус по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита.

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