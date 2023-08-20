Вам даже соковыжималка не понадобится: простой рецепт домашнего томатного сока
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Отлично освежает и питает организм
Приготовить домашний сок на зиму — это одно из тех решений, о котором вы точно не будете сожалеть. Он получится вкуснее любого магазинного, а приготовление займет совсем немного времени. К тому же вы будете точно уверены в качестве продукта.
Рецепт "Мета" достаточно прост: вам просто необходимо проварить помидоры, пропустить их через мясорубку, взбить их и добавить соль и сахар. Как видите — никаких сложных ингредиентов или долгих действий. Идем готовить?
Как приготовить домашний томатный сок
Ингредиенты:
- зрелые помидоры — 10 кг;
- сахар — 180 г;
- соль — 75 г.
Способ приготовления:
- Помидоры помойте в холодной воде, удалите плодоножки, дайте просохнуть, а затем пропустите в глубокую кастрюлю через мясорубку.
- Получившуюся массу варите на среднем огне 20-30 минут, регулярно помешивая. Когда мякоть уйдет на дно, а жидкость станет прозрачной, снимайте с плиты.
- Погружным блендером взбейте содержимое кастрюли, пропустите массу через сито с мелкими отверстиями — так вы удалите лишнее.
- В томатном пюре растворите сахар и соль, доведите до кипения и варите еще 5 минут.
- Разлейте по банкам, герметично закройте и отправьте на хранение в холодильник или прохладную кладовку.
Из оставшихся помидор приготовьте аджику по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!