Вам даже соковыжималка не понадобится: простой рецепт домашнего томатного сока

Отлично освежает и питает организм

Приготовить домашний сок на зиму — это одно из тех решений, о котором вы точно не будете сожалеть. Он получится вкуснее любого магазинного, а приготовление займет совсем немного времени. К тому же вы будете точно уверены в качестве продукта.

Рецепт "Мета" достаточно прост: вам просто необходимо проварить помидоры, пропустить их через мясорубку, взбить их и добавить соль и сахар. Как видите — никаких сложных ингредиентов или долгих действий. Идем готовить?

Как приготовить домашний томатный сок

Ингредиенты:

зрелые помидоры — 10 кг;

сахар — 180 г;

соль — 75 г.

Способ приготовления:

Помидоры помойте в холодной воде, удалите плодоножки, дайте просохнуть, а затем пропустите в глубокую кастрюлю через мясорубку. Получившуюся массу варите на среднем огне 20-30 минут, регулярно помешивая. Когда мякоть уйдет на дно, а жидкость станет прозрачной, снимайте с плиты. Погружным блендером взбейте содержимое кастрюли, пропустите массу через сито с мелкими отверстиями — так вы удалите лишнее. В томатном пюре растворите сахар и соль, доведите до кипения и варите еще 5 минут. Разлейте по банкам, герметично закройте и отправьте на хранение в холодильник или прохладную кладовку.

Из оставшихся помидор приготовьте аджику по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!