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Настоящая казацкая еда: старинный рецепт полевого кулеша

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Традиционный кулеш по древнему рецепту
Традиционный кулеш по древнему рецепту. Фото shuba.life

Чумаки и казаки готовили еду именно так!

Необычный кулеш был популярным блюдом у чумаков и казаков. Часто его готовили во время военных походов и в пути, оттуда появилось второе название — полевая каша. Хотя по сути это что-то среднее между густым супом и кашей.

В рецепте Shuba основной ингредиент — богатое белками, углеводами, минералам и клетчаткой пшено. И хотя ранее эту кашу готовили на костре, приготовленное в кастрюле блюдо будет не менее вкусным и полезным.

Как приготовить кулеш — полевую казацкую кашу

Ингредиенты на 6 порций:

  • пшено — 220 г;
  • сало — 80 г;
  • картофель — 3 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • вода — 3 л;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте пшено и залейте его на полчаса кипятком. Затем снова промойте холодной водой до прозрачности.
  2. Мелко нарежьте сало. Картофель и лук почистите, нарежьте их на кубики.
  3. Разогрейте сковороду, обжарьте на ней сало. Добавьте лук и жарьте до золотистого цвета.
  4. В кастрюле нагрейте воду, добавьте зажарку из сковороды, картофель и пшено. Когда вода закипит, убавьте огонь.
  5. Кулеш посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Оставьте его вариться до полной готовности, после чего добавьте по вкусу зелень и подавайте к столу.

К кулешу подавайте потапцы по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Кулеш #Готовим дома