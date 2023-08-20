Настоящая казацкая еда: старинный рецепт полевого кулеша
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Чумаки и казаки готовили еду именно так!
Необычный кулеш был популярным блюдом у чумаков и казаков. Часто его готовили во время военных походов и в пути, оттуда появилось второе название — полевая каша. Хотя по сути это что-то среднее между густым супом и кашей.
В рецепте Shuba основной ингредиент — богатое белками, углеводами, минералам и клетчаткой пшено. И хотя ранее эту кашу готовили на костре, приготовленное в кастрюле блюдо будет не менее вкусным и полезным.
Как приготовить кулеш — полевую казацкую кашу
Ингредиенты на 6 порций:
- пшено — 220 г;
- сало — 80 г;
- картофель — 3 шт.;
- лук — 2 шт.;
- вода — 3 л;
- лавровый лист — 2 шт.;
- зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте пшено и залейте его на полчаса кипятком. Затем снова промойте холодной водой до прозрачности.
- Мелко нарежьте сало. Картофель и лук почистите, нарежьте их на кубики.
- Разогрейте сковороду, обжарьте на ней сало. Добавьте лук и жарьте до золотистого цвета.
- В кастрюле нагрейте воду, добавьте зажарку из сковороды, картофель и пшено. Когда вода закипит, убавьте огонь.
- Кулеш посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Оставьте его вариться до полной готовности, после чего добавьте по вкусу зелень и подавайте к столу.
К кулешу подавайте потапцы по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!