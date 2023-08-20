Салатом "Угоди свекрови" с жареными кабачками вы угодите абсолютно всем
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Близкие точно оценят это блюдо
Кажется, кабачок – лидер среди сезонных блюд. Мы его жарили по французскому рецепту, делали овощные оладьи и невероятную кабачковую икру.
А почему бы не поджарить кабачки и не приготовить из них закуску? "Це Смак" рассказывает, что такой салат "Угодить свекрови" выходит на удивление легким и сытным одновременно из-за невероятного сочетания кабачков с помидорами, ароматной зеленью и чесноком. Этим салатом вы точно угодите всем!
Как приготовить салат с жареными кабачками "Угодить свекрови"
Ингредиенты на 3 порции:
- кабачок – 500 г;
- помидор – 3 шт.;
- яйцо – 3-4 шт.;
- чеснок – 1 зуб.;
- петрушка – 0,5 пуч.;
- петрушка – 0,5 пуч.;
- сметана – 150 г;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки вымойте, нарежьте кольцами толщиной до 5 мм. Сложите в глубокую миску, немного посолите и перемешайте. Оставьте овощи на 10 минут, чтобы сок пустили.
- Сварите вкрутую яйца, дайте им остыть и измельчите. Лук, петрушку и чеснок также порежьте.
- Обжарьте кабачки в разогретой с подсолнечным маслом сковороде. Выложите их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Оставьте до охлаждения, после чего разрежьте кольца пополам и положите в салатник.
- Добавьте к кабачкам помидоры, охлажденные варе к кабачкам помидоры и яйца, нарезанные дольками. Добавьте лук, петрушку и чеснок, сметану, посолите, поперчите и перемешайте. Приятного аппетита!
К любимому фильму рекомендуем приготовить кабачки фри по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!